На МАЗе началась забастовка

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13.08.2020, 15:48, Новости дня

Рабочие Минского автомобильного завода (МАЗ) вышли на забастовку, они требуют провести новые честные выборы.

На территории завода собрались десятки человек, они скандируют: «Позор!», «Уходи!» По словам рабочих, они выходят к заводоуправлению. «Чем это закончится, не знаем, пока договорились небольшое количество людей, очень надеемся, что нас поддержат остальные», – передает Tut.by слова одного из работников.

Кроме МАЗа, забастовка проходит на других крупных предприятиях: «Интеграл», «Керамин», «Терразит», «Гродно Азот», «Белаз».

При этом сотрудники «Белаза», которые ранее участвовали в забастовке, вернулись на рабочие места после того, как мэр города Жодино согласился встретиться с ними вечером.

Напомним, в четверг несколько сотен сотрудников завода БелАЗ приостановили работу и вышли к центральной проходной с требованием вывести из города ОМОН и предоставить результаты голосования по городу Жодино.

Также стало известно, что бастуют работники предприятий «Гродно Азот», «Керамин», «Белмедпрепарат», «Гродножилстрой».

Кроме того, сотрудники Белорусского металлургического завода объявили забастовку из-за несогласия с результатами выборов президента республики. Позже предприятие заявило, что работает в штатном режиме, забастовки нет. При этом там прошли задержания.

С вечера воскресенья в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. В ответ правоохранители применяли против них слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Те, в свою очередь, забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».



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