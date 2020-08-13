Сервис по каршерингу прекратил работу в Белоруссии из-за «ситуации в стране»
13.08.2020, 15:48, Новости дня
Сервис по каршерингу Anytime в Белоруссии временно перестал работать, об этом сообщила сама компания.
«Мы не можем продолжать работать в сложившейся ситуации. Поэтому наши машины временно недоступны для аренды», – говорится в сообщении компании, передает ТАСС.
В приложении также не отображаются машины для аренды автомобилей в Минске.
Напомним, в понедельник в Минске и других белорусских городах прошли протесты и задержания граждан после прошедших в воскресенье президентских выборов.
Во вторник протесты продолжились. Для разгона сторонников оппозиции в спальном районе Минска силовики применили светошумовые гранаты, по протестующим открыли огонь резиновыми пулями.
В среду под Минском заметили колонны военной техники, выдвинувшиеся в сторону белорусской столицы.
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