Сервис по каршерингу прекратил работу в Белоруссии из-за «ситуации в стране»

13.08.2020, 15:48, Новости дня

Сервис по каршерингу Anytime в Белоруссии временно перестал работать, об этом сообщила сама компания.

«Мы не можем продолжать работать в сложившейся ситуации. Поэтому наши машины временно недоступны для аренды», – говорится в сообщении компании, передает ТАСС.

В приложении также не отображаются машины для аренды автомобилей в Минске.

Напомним, в понедельник в Минске и других белорусских городах прошли протесты и задержания граждан после прошедших в воскресенье президентских выборов.

Во вторник протесты продолжились. Для разгона сторонников оппозиции в спальном районе Минска силовики применили светошумовые гранаты, по протестующим открыли огонь резиновыми пулями.

В среду под Минском заметили колонны военной техники, выдвинувшиеся в сторону белорусской столицы.