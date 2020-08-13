 

Москва назвала безосновательными заявления о «русском следе» в протестах в Белоруссии

13.08.2020, 15:48, Новости дня

Попытки найти «русский след» в ситуации в Белоруссии безосновательны, сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Москва также считает безосновательными попытки внести раскол в отношения РФ и Белоруссии, сообщила Захарова, передает РИА «Новости».

Российская сторона рассчитывает на скорое урегулирование ситуации с возвращением на родину задержанных перед выборами в Белоруссии россиян.

«Мы ожидаем также, что профессиональное взаимодействие по линии следственных комитетов, генеральных прокуратур и иных ведомств двух стран поможет в кратчайшие сроки разобраться и в ситуации с задержанием в республике 33 граждан России», – добавила дипломат.

Захарова подчеркнула, что Москва остается близким партнером Минска. Ситуация в республике после выборов вызывает беспокойство у России.

«Мы внимательно следим за событиями, которые происходят в последние дни в Белоруссии. Мы обеспокоены поступающей информацией о связанных с нарушением порядка инцидентах на улицах ряда белорусских городов, которые имели место после состоявшихся президентских выборов», – отметила Захарова.

Она добавила, что Москва заинтересована в стабилизации ситуации в Белоруссии.

в Минске и других белорусских городах прошли протесты и задержания граждан после прошедших в воскресенье президентских выборов.

Во вторник протесты продолжились. Для разгона сторонников оппозиции в спальном районе Минска силовики применили светошумовые гранаты, по протестующим открыли огонь резиновыми пулями.

В среду под Минском заметили колонны военной техники, выдвинувшиеся в сторону белорусской столицы.

В конце июля в Белоруссии задержали 33 россиян, большинство которых якобы являются бойцами частной военной компании Вагнера. Сообщалось, что многие из них якобы принимали участие в боевых действиях в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР. Киев просит Минск выдать задержанных в Белоруссии россиян, которых на Украине считают украинскими гражданами.

При этом СМИ со ссылкой на источники в российских спецслужбах сообщили, что задержание россиян было итогом масштабной провокации, устроенной украинскими силовиками.

Ситуацию обсуждали президенты обеих стран – Владимир Путин и Александр Лукашенко.



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