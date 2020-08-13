На китайском рынке обнаружили следы коронавируса

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13.08.2020, 14:08, Новости дня

На китайском рынке выявили следы коронавируса на упаковках замороженных креветок из Эквадора, сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на комитет по вопросам гигиены и здравоохранения Сианя.

По данным ведомства, вирус на оптовом рынке «Фансинь» города Сиань, расположенного в провинции Шэньси в центральной части КНР, был выявлен в ходе еженедельного отбора проб на сельскохозяйственных рынках. Санитарные службы Сианя начали проверку внешней среды торговой точки, а также сотрудников учреждения, передает ТАСС.

Кроме того, телевидение сообщило о распространенном в интернете извещении домоуправления одного из многоквартирных домов Сианя, в котором говорится о том, что среди посетителей местного рынка якобы выявлены инфицированные. В документе содержится призыв к местным жителям пройти тестирование на коронавирус и соблюдать режим самоизоляции. Официального подтверждения от городской администрации пока не поступало.

Ранее в РАН сообщали, что продукты, приобретенные в супермаркетах или на рынках, для профилактики коронавируса лучше всего обрабатывать спиртосодержащими дезинфицирующими средствами.

В начале августа в Китае зафиксировали вирус SFTS, способный убить человека. Между тем Роспотребнадзор сообщил, что в РФ не зарегистрировано случаев инфицирования этим вирусом, и ведомство готовит «специфические диагностикумы» для определения заболевания.



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