Власти Ливана и МЧС РФ подписали акт о завершении работы в Бейруте

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13.08.2020, 13:53, Новости дня

Представители МЧС РФ и руководство ГО и ЧС Ливана подписали акт о завершении работ российских спасателей и медиков в Бейруте,сообщили в оперативном штабе российской группировки спасателей.

Совместно с руководством ГО и ЧС Ливана составлен и подписан акт о завершении работ российской группировкой в зоне ЧС», – передает ТАСС сообщение штаба.

Ранее сообщалось, что РФ направила в Ливан борт МЧС: SSJ-100 доставил в Бейрут оперативную группу из 10 человек, а также 19 специалистов отряда «Центроспас» и двух психологов МЧС для оказания помощи пострадавшим от взрыва в порту.

Кроме того, МЧС России развернуло мобильный госпиталь в Бейруте, он круглосуточно принимает тяжело раненых.

Напомним, 4 августа в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана произошли два мощных взрыва, в результате которых пострадала половина города. По сообщению ливанского телеканала LBC international, взрыв произошел во время сварочных работ на складе в порту Бейрута, где хранился груз с 2,7 тыс. тонн нитрата аммония – аммиачной селитры. 



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