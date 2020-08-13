В небе над Вирджинией обстреляли вертолет, ранен пилот

13.08.2020, 13:50, Новости дня

В районе Манассаса, штат Вирджиния, в понедельник был обстрелян вертолет ВВС США, сообщили представители правоохранительных органов. Один из двух пилотов получил ранения.

Вертолет UH-1N выполнял обычное учебное задание, пролетая на высоте 300 метров примерно в 16 километрах от Манассаса, когда произошел инцидент, сообщили официальные лица.

Он благополучно приземлился в региональном аэропорту Манассаса к западу от Вашингтона. Пилот был доставлен в больницу, где получил медицинскую помощь, после чего он был выписан.

ФБР и ВВС расследуют инцидент с целью установить, был ли вертолет обстрелян намеренно, или кто-то беспорядочно стрелял в воздух, сообщили официальные лица.