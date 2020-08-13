После выбора Харрис Байден собрал на свою кампанию 26 млн долларов за 24 часа

13.08.2020, 13:50, Новости дня

Джо Байден собрал на свою кампанию 26 миллионов долларов за 24 часа, прошедшие после его объявления, что он выбрал в качестве кандидата в вице-президенты сенатора Камалу Харрис.

Штаб Байдена сообщил, что эта сумма более чем в два раза превышает предыдущий рекорд кампании.

Он также получил пожертвования от более 150 тысяч новых доноров.

Ожидается, что Харрис сыграет заметную роль в сборе средств на кампанию.