 

Сенатор: США отнимают у Лукашенко «нефтяную конфетку»

13.08.2020, 13:08, Новости дня

«Несмотря на обвинения в адрес России, именно США используют нефть, как политическое оружие», – сообщил газете ВЗГЛЯД сенатор Олег Морозов, комментируя намерение США остановить поставки нефти в Белоруссию на фоне массовых беспорядков в стране.

«Американская нефть появилась в Белоруссии ровно тогда, когда между Минском и Москвой начались противоречия из-за цен на черное золото. Лукашенко был недоволен тем, что Белоруссия не получает каких-то особых льгот, и это было использовано Вашингтоном в своих интересах», – сказал член комитета по международным делам Совета Федерации Олег Морозов.

«При этом США не смущало то, что раньше они ругали Лукашенко за тоталитарные замашки, нарушение демократии и подавление оппозиции. Они сразу же захотели поставлять нефть в Минск. В ответ на это и Лукашенко начал делать реверансы в сторону Запада, желая показаться пушистым и покладистым», – добавил сенатор.

«Но когда дело дошло до серьезной политики – в Минске началась драка. Лукашенко понял, что против него идет политическая игра. Поэтому Минск сделал шаг в сторону, из-за чего США теперь отнимают у Лукашенко «нефтяную конфетку», – отмечает собеседник.

При этом сенатор напомнил о том, что зачастую именно Вашингтон обвиняет Москву в том, что РФ якобы использует поставки нефти и газа для политического влияния на соседние страны. 

«Но в данном случае именно Штаты используют нефть как политическое оружие. Это типичная для США политика покупки и продажи своих партнеров или союзников через экономические инструменты», – заключил Морозов.  

Ранее глава Госдепа Майкл Помпео заявил, что США могут принять решение о санкциях и приостановке поставок нефти Белоруссии на фоне протестов в республике. Он выразил уверенность, что США «рассмотрят каждый из этих вопросов», нужно «отметить критерии».

Помпео заявил, что Вашингтон был «обеспокоен выборами и глубоко разочарован, что они не были более свободными и честными». Он сказал, что «подобное поведение» наблюдалось и раньше. «Потом мы увидели последовавшее насилие, обращение с мирными протестами совсем не таким образом, каким следует с ними обращаться», – сказал он.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о реакции Запада на протесты в Белоруссии.



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