 

Цыбульский поддержал идею создания Арктической лиги КВН

13.08.2020, 13:08, Новости дня

Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский поддержал предложение создать Арктическую лигу КВН. С соответствующим предложением в ходе встречи с главой региона выступили архангельские кавээнщики.

По словам руководителя региональной лиги КВН Александра Баткова, история движения в области насчитывает уже более 16 лет, и если раньше команды веселых и находчивых появлялись только в крупных городах, то сегодня на этом поприще все активнее проявляют себя ребята из районов. На фестиваль КВН, который прошел в прошлом году в областном центре, приехали более 20 команд, передает портал dvinanews.ru.

Кроме того, северяне неоднократно становились участниками премьер-лиги одноименного телевизионного проекта.

Отмечается, что создание Арктической лиги позволит приглашать на игры не только команды из соседних республик и областей, но и коллективы, известные всей стране. Такая практика, как считают архангельские любители КВН, повысит уровень мастерства местных команд, а значит, и шансы пройти в высший дивизион проекта на федеральном уровне.

Также проведение межрегионального фестиваля КВН в Архангельске будет способствовать  укреплению положительного имиджа Поморья.

«Сегодня движение КВН связывает большое количество талантливых молодых людей, и это удачный способ для них проявить себя в творчестве. Поддерживаю хорошую инициативу создания Арктической лиги КВН, которая могла бы объединить всех наших соседей. Считаю, что в арктической повестке Архангельская область должна быть впереди, в том числе и в части юмора», – сказал Цыбульский.

Глава региона также поддержал предложение ребят о проведении ежегодного регионального кубка КВН на приз губернатора Архангельской области и принял предложение архангельских кавээнщиков посетить очередной региональный фестиваль клуба веселых и находчивых, который пройдет в начале октября.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.08 / В Бейруте произошел мощный взрыв, сотни человек ранены

10.08 / Иран заявил, что не будет платить компенсацию МАУ за сбитый самолет

03.07 / Греция ввела новые правила въезда туристов

17.07 / Для лечения пациентов с коронавирусом в Москве заготовили более 1 т плазмы

12.08 / Порошенко призвал к досрочным президентским выборам в Беларуси и освобождению протестующих из тюрем

29.07 / Академик РАН объяснил необходимость прививки от ожидаемого осенью вируса гриппа

12.08 / Литва заявила о выдвинутом властями Белоруссии ультиматуме Тихановской

29.06 / В Черновицкой области с 1 июля восстанавливают внутриобластное сообщение

24.06 / Чиновника из строительного департамента Томска подозревают во взяточничестве

12.08 / Науседа написал твит на белорусском, предложил план урегулирования ситуации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска