 

11 областей Украины не соответствуют условиям ослабления карантина – Минздрав

13.08.2020, 13:06, Новости дня

11 областей Украины по состоянию на 13 августа не соответствуют условиям ослабления карантина. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения страны.

Показатели зафиксированных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения превышают допустимые 11% на Волыни, в Житомирской, Ивано-Франковской, Ровенской, Харьковской и Черновицкой областях.

Негативная динамика роста случаев COVID-19 (более 10%) наблюдается в Одесской, Ровенской, Сумской, Тернопольской и Черкасской областях.

Во Львовской области превышены допустимые (до 50%) нормы загруженности больниц. По этой же причине требованиям смягчения карантинных ограничений не соответствует и Киев.

Количество проведенных лабораторных тестов на COVID-19 (более 24 на 100 тыс. населения) соответствует нормам во всех областях Украины.

За прошедшие сутки коронавирусную инфекцию в Украине выявили у 1592 человек – это новый антирекорд за весь период эпидемии в стране. Общее количество случаев COVID-19 в Украине достигло 86 140, умерло 1992 пациента, выздоровело 46 216 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.05 / В ходе обысков у полковника ФСБ Кирилла Черкалина изъяли 12 млрд рублей

02.07 / Врио главы Ненецкого округа объяснил итоги голосования по Конституции

04.07 / Вывозной рейс с россиянами вылетел из Франкфурта-на-Майне в Москву

06.07 / Суд оштрафовал журналистку Светлану Прокопьеву

05.08 / Мэрию Тель-Авива подсветили в цвета ливанского флага в знак солидарности

05.08 / Ефремов объяснил, почему не признает вину в смертельном ДТП

30.07 / Митинг в поддержку Тихановской в Минске собрал более 25 тыс. человек

04.08 / Осужденного за шпионаж Уилана перевели в другую колонию

07.08 / Учёные впервые доказали, что даже динозавры болели раком

15.07 / Голунов подал иск к пятерым задержавшим его полицейским

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска