Обновленный седан Hyundai Elantra N Line представлен официально

13.08.2020, 13:01, Новости дня

Южнокорейский бренд Hyundai существенно модернизировал популярную модель седана Elantra, который продемонстрировали в модификации N Line.

Автомобиль получил 1,6-литровый турбированный двигатель с мощностью 201 л.с. Кроме того, новинка обладает шестичеступенчатой механической трансмиссией или семиступенчатым роботом. Помимо этого, новинка имеет жесткую подвеску и усиленную тормозную систему. Распознать модель по внешнему виду можно благодаря решетке радиатора, воздухозаборникам, а также боковым юбкам.

Многие из деталей имеют хромированный вид, тогда как агрессивная внешность достигается за счет увеличенных 18-дюймовых дисков. Салон получит кожаное исполнение, тогда как многие элементы выполнены в металлическом стиле.