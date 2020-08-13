Филиппины присоединятся к клиническим испытаниям российской вакцины от COVID-19

13.08.2020, 12:42, Новости дня

Филиппины подключатся к заключительному этапу клинических испытаний российской вакцины от коронавируса начиная с октября, сообщил пресс-секретарь президента Гарри Рок.

Группа филиппинских экспертов оценит результаты предыдущих российских испытаний вакцины, разработанной московским Институтом Гамалеи, до начала масштабных испытаний на людях, сказал Рок.

По его словам, третья фаза клинических испытаний на Филиппинах будет профинансирована Россией.

Российская вакцина, вероятно, будет одобрена филиппинским Управлением по контролю качества продуктов и лекарств к апрелю следующего года, а президент Родриго Дутерте готов сделать прививку уже в мае, заявил Рок.