ВОЗ хочет проанализировать данные об испытаниях российской вакцины от COVID-19

13.08.2020, 12:42, Новости дня

ВОЗ заявила, что она надеется получить результаты клинических испытаний российской вакцины от коронавируса, чтобы провести их анализ.

Президент Владимир Путин во вторник заявил, что Россия стала первой страной, одобрившей вакцину, несмотря на то, что заключительный этап испытаний с участием более 2 тысяч человек должен был начаться только в среду.

«ВОЗ поддерживает контакты с российскими учеными и властями и с нетерпением ожидает возможности изучить детали этих испытаний», – заявила организация.

«ВОЗ приветствует любые достижения, касающиеся исследований и разработки вакцины от COVID-19», – отмечается в документе.

«Любая безопасная и эффективная вакцина от пандемии станет глобальным общественным благом, и ВОЗ настоятельно призывает обеспечить быстрый, справедливый и равный доступ к любой такой вакцине во всем мире», – указала организация, входящая в систему ООН.