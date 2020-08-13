 

ВОЗ хочет проанализировать данные об испытаниях российской вакцины от COVID-19

13.08.2020, 12:42, Новости дня

ВОЗ заявила, что она надеется получить результаты клинических испытаний российской вакцины от коронавируса, чтобы провести их анализ.

Президент Владимир Путин во вторник заявил, что Россия стала первой страной, одобрившей вакцину, несмотря на то, что заключительный этап испытаний с участием более 2 тысяч человек должен был начаться только в среду.

«ВОЗ поддерживает контакты с российскими учеными и властями и с нетерпением ожидает возможности изучить детали этих испытаний», – заявила организация.

«ВОЗ приветствует любые достижения, касающиеся исследований и разработки вакцины от COVID-19», – отмечается в документе.

«Любая безопасная и эффективная вакцина от пандемии станет глобальным общественным благом, и ВОЗ настоятельно призывает обеспечить быстрый, справедливый и равный доступ к любой такой вакцине во всем мире», – указала организация, входящая в систему ООН.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.07 / Баку и Ереван начали кибервойну

03.08 / Педиатры из США обнаружили устойчивые к антибиотикам возбудители менингита

17.07 / “Динамо” обыграло главного конкурента за второе место УПЛ

29.07 / Литва, Польша и Украина будут координировать позиции при пересмотре отношений РФ и ЕС

07.08 / В выборах 13 сентября примут участие 36 партий

04.08 / Лукашенко: Задержанные в Белоруссии россияне рассказали все

07.08 / Боттас показал лучшее время на первой практике Гран-при 70-летия, Квят – 9-й

04.07 / В РФ могут увеличить разрешенную скорость на некоторых автодорогах

07.07 / ФСБ предотвратила теракт в Астрахани

30.06 / Давшая показания на Серебренникова экс-главбух признана виновной в хищениях

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска