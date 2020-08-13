 

Microsoft анонсировала смартфон Surface Duo за 1 399 долларов

13.08.2020, 11:54, Новости дня

Американский гигант Microsoft озвучил стоимость первого смартфона Surface Duo, оснащенного одновременного двумя дисплеями.

Официальный выход девайса состоится 10 сентября, а его ценник составит 1400 долларов. В настоящее время американские пользователи уже могут оформить предварительный заказ на смартфон Surface Duo. Аппарат поддерживает работу с любыми приложениями, тогда как они будут функционировать на обоих экранах. Смартфон получит мощный восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 855 с 6 гигабайтами оперативной памяти.

Кроме того, размер постоянной памяти составляет здесь 256 гигабайт. Новинка имеет две батареи с общей мощностью 3577 мАч. Также следует выделить, что оба экрана имеют диагональю 5,6 дюйма с разрешением 1800 на 1350 точек.



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