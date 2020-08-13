 

НАТО заявило о летевшем от Крыма к границам альянса российском самолете

13.08.2020, 11:48, Новости дня

Система воздушного наблюдения и контроля НАТО 11 августа зафиксировала и отследила объект над Черным морем, направлявшийся с территории Крыма в сторону границ Североатлантического альянса, который впоследствии был идентифицирован как российский военный самолет, сообщили в объединенном воздушном командовании блока.

«Одиннадцатого августа система воздушного наблюдения и контроля НАТО зафиксировала устойчивую воздушную активность в международном воздушном пространстве над Черным морем… Совместными усилиями истребители Турции, Румынии и Болгарии смогли отреагировать на неопознанный самолет, летевший из Крыма к территории НАТО…, который был идентифицирован как российский военный самолет», – передает РИА «Новости» сообщение НАТО.

Сообщается, что эти «рутинные меры» были осуществлены скоординированно и на профессиональном уровне «с целью защиты воздушного пространства союзников по НАТО», а также демонстрации постоянной готовности и согласованности действий сил альянса.

В среду российский Су-27 перехватил американские самолеты над Черным морем.



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