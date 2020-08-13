 

СК Белоруссии рассказал о координаторах беспорядков

13.08.2020, 11:30, Новости дня

Следственный комитет Белоруссии заявил, что массовые беспорядки в стране координировали специально обученные люди.

«Следственный комитет устанавливает личности координаторов массовых беспорядков в Минске. По данным следствия, массовые беспорядки в стране не происходили спонтанно – координировали действия граждан и руководили ими специально обученные лица», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

Отмечается, что в ходе изучения записей камер видеонаблюдения следователи пришли к выводу, что «координаторы профессионально организовывали толпу и призывали граждан к активным действиям».

СК Белоруссии обратился с просьбой к гражданам оказать помощь в розыске координаторов действий участников массовых беспорядков.

«Если у вас имеются видеозаписи или фотографии данных лиц, а также если вы обладаете важной для следствия информацией о личностях провокаторов и координаторов, просьба сообщить об этом в оперативно-дежурную службу управления Следственного комитета по Минску», – отметили в ведомстве. 

В воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09%. Сама Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах, и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании. Сразу после этого она внезапно покинула страну и призвала сторонников прекратить уличные протесты. По мнению ее сторонников, на Тихановскую было оказано давление.

С вечера воскресенья в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. В ответ правоохранители применяют против протестующих слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Те, в свою очередь, забрасывают бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.07 / В Казани на лекции Transparency International спецназ задержал 16 человек

23.07 / «Оператор ГТС Украины» снизил прогноз транзита газа из России

30.07 / В Росстате исключили ошибки при подсчете умерших от COVID-19

15.07 / Суд отверг соглашение о компенсациях обвинителям Харви Вайнштейна

06.07 / Власти Британии собрались ввести санкции против граждан РФ и Саудовской Аравии

10.08 / Выборы в Беларуси. Тихановская заявила, что не будет принимать участия в акциях протеста

20.07 / Китайских «мастеров кун-фу» призвали образумиться и не позорить традиции

18.07 / Южная Осетия обвинила Грузию в отлове летучих мышей для лаборатории Лугара

22.07 / США объявили награду за информацию о подозреваемых в киберпреступлениях

26.06 / Вирусолог оценил прогноз о второй волне COVID-19 в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска