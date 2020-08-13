 

Недорогой смартфон LG K31s получит двойную камеру

13.08.2020, 10:50, Новости дня

Южнокорейская компания LG намерена выпустить новый смартфон, который пока предложен под кодовым обозначением K310lM.

Эксперты прогнозируют, что на рынок модель выйдет под названием LG K31s. Вместе с тем аппарат обладает сдвоенной камерой, а также сохраняет привычные разъемы, включая 3,5 мм. Высокую производительность обеспечит мощный чип MediaTek Helio P22 с видеоадаптером IMG PowerVR GE8320. Новинка получила 32 гигабайта постоянной памяти и 3 гигабайта оперативной памяти.

Высокую автономность обеспечит мощный аккумулятор на 3900 мАч. Эксперты уточняют, что новинка поддерживает одновременную работу двух сим-карт. Пока точные характеристики дисплея и другие параметры смартфона не сообщаются, однако премьера LG K31s состоится в скором времени.



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