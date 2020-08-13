 

Врачи рассказали о состоянии Ефремова

13.08.2020, 10:48, Новости дня

Актер Михаил Ефремов, госпитализированный в Боткинскую больницу из Пресненского суда Москвы, проходит лечение в неврологическом отделении, сообщил источник в медицинских кругах.

«Он в неврологическом отделении. Его состояние стабильное, тенденция к улучшению сохраняется», – сообщил источник ТАСС.

В свою очередь адвокат Ефремова Эльман Пашаев сообщил, что «пока все без изменений». «Ефремов лежит в больнице, к нему по-прежнему не пускают», – сказал он.

11 августа Ефремова госпитализировали из здания суда в тяжелом состоянии в реанимацию Боткинской больницы в Москве. Отмечалось, что ему якобы поставили диагноз – инсульт, однако позже в СМИ сообщили, что диагноз не подтвердился.Однако в среду адвокат артиста Пашаев заявил, что его подзащитный все-таки перенес инсульт.

Заседание суда в итоге решили отложить на 18 августа.

Напомним, 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Артиста поместили под домашний арест, его признали вменяемым.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08 / В ОП обсудили восстановление экосистемы после аварии в Норильске

31.07 / Смертный приговор Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне отменен в США

11.08 / В Белоруссии ОМОН начал разгон собравшихся у стихийного мемориала погибшему при протестах

11.08 / Заявки на получение российской вакцины от коронавируса подали более 20 стран

22.07 / Карантин в Украине продлили до конца лета

07.07 / Украина изучает возможность приглашения миротворцев ОБСЕ на Донбасс – Резников

27.07 / Эксперт объяснил положительное отношение россиян к Лукашенко

30.06 / В России корреспондент заявил, что полицейский сломал ему руку на избирательном участке

08.07 / В Киеве задержали «куратора ДНР по линии ГРУ»

19.07 / От COVID-19 в мире излечились более 8 млн человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска