Министр здравоохранения США усомнился в российской вакцине

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13.08.2020, 10:31, Новости дня

Министр здравоохранения США Алекс Азар выразил сомнения по поводу заявлений России о создании первой в мире безопасной вакцины от коронавируса, указав на отсутствие данных о первоначальных клинических испытаниях.

Москва заявила во вторник, что ее вакцина формирует «устойчивый иммунитет» к вирусу, но западные ученые ранее выражали обеспокоенность в связи с темпами ее создания, предположив, что российские разработчики нарушали заведенный порядок работы.

Азар выразил схожее мнение в среду, когда он завершал трехдневный визит на Тайвань.

«Важно, чтобы мы предоставляли безопасные, эффективные вакцины, и чтобы данные были прозрачными. Это не соревнование за право быть первым», – заявил он журналистам в ходе конференц-звонка.

«Я должен отметить, что две из шести американских вакцин, в которые мы инвестировали, вступили в фазу клинических испытаний три недели назад, которую российская вакцина только начинает, – добавил он. – Данные первых испытаний в России не были раскрыты, они непрозрачны».

Президент России Владимир Путин заявил, что вакцина безопасна и что одна из его дочерей получила прививку.



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