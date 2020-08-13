Суд Бугульмы повторно оправдал отца по делу о насилии над дочерью
13.08.2020, 9:53, Новости дня
Бугульминский городской суд в результате нового рассмотрения дела жителя Бугульмы, обвиненного в насилии над полуторагодовалой дочерью и оправданного судом, вновь оправдал его по статье о насильственных действиях сексуального характера, приговорив к исправительным работам за причинение легкого вреда здоровью, сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
«Подсудимый осужден по ч. 1 ст. 115 УК РФ «умышленное причинение легкого вреда здоровью» на восемь месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработка в доход государства. От наказания освобожден ввиду зачета срока нахождения под стражей и домашним арестом. По ст. 132 УК РФ «насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего ребенка» – оправдан», – передает РИА «Новости» слова Галиева.
В июне суд не нашел состава преступления в его действиях. Прокуратура Татарстана оспорила решение суда об оправдании отца девочки.
В июле Верховный суд Татарстана отменил оправдательный приговор в отношении жителя Бугульмы, обвиненного в насилии над полуторагодовалой дочерью.
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