 

Генерала отдали под суд за махинации с жильем в Москве

13.08.2020, 9:30, Новости дня

В Москве в суд передали дело известного военачальника, в прошлом летчика-снайпера Александра Дуплинского, обвиняемого в махинациях с жильем, для которых использовались фиктивное судебное решение и внучка.

Как пишет «Коммерсант», из базы данных Московского гарнизонного военного суда от 11 августа следует, что дело поступило и в среду было распределено судье Максиму Иванову. Графа с перечнем статей, инкриминируемых генерал-лейтенанту Дуплинскому, пока не заполнена, не назначено и предварительное слушание по делу.

По данным газеты, Дуплинский обвиняется военным следственным управлением СКР по Москве в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ. Столичная военная прокуратура утвердила данное обвинение 6 августа этого года.

По версии следствия, генерал-лейтенант нанес ущерб родному ведомству в размере 2 млн руб., получив квартиру в Москве площадью на 18 кв. м больше, чем ему было положено.

Для этого, полагает следствие, генерал незаконно оформил на свое иждивение собственную внучку, а также предоставил некое судебное решение, оказавшееся фальшивым. На недвижимость по ходатайству следствия судом был наложен арест. Самому генералу военное следствие никаких мер пресечения не избирало.

Дуплинский, оказавшись под следствием, частично признал свою вину, возместив ущерб. Очевидно, что таким образом генерал рассчитывает добиться условного срока или, в случае переквалификации его действий на более легкую статью, и вовсе получить вместо судимости судебный штраф. 



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