Роскачество нашло антибиотики в меде

13.08.2020, 9:30, Новости дня

Роскачество подвело итоги исследования меда на российском рынке: в продукции ряда торговых марок были обнаружены следовые количества антибиотиков, говорится в сообщении организации.

Роскачество исследовало мед 46 торговых марок, 45 из них – мед, произведенный в России, одна торговая марка – австрийская.

«Результаты лабораторных исследований показали, что в меде 19 торговых марок содержатся следовые количества (стремящиеся к нулю) антибиотиков, как включенных, так и не включенных в гигиенические требования технического регламента Таможенного союза», – передает РИА «Новости» сообщение Роскачества.

Организация отмечает, что антибиотики могут попасть в мед либо из-за несоблюдения пчеловодом инструкции по применению ветпрепарата, либо из-за использования антибиотиков из обычной аптеки.

«Роскачество выявило следовые количества пестицида на уровне погрешности в продукции только 1 торговой марки. Обнаруженные количества не представляют опасности для здоровья человека. Можно сделать вывод о том, что у большинства производителей строгий входной контроль: сырье тщательно проверяют на производстве, а мед собирался в благоприятных экологических условиях», – добавляется в релизе.

При этом эксперты не обнаружили генно-модифицированные ингредиенты или потенциально небезопасные вещества (мышьяк, тяжелые металлы). В меде 43 торговых марок выявлены различные нарушения как обязательных требований технического регламента и ГОСТов, так и несоответствие требованиям опережающего стандарта Роскачества. В продукции двух торговых марок было выявлено превышение содержания канцерогена – оксиметилфурфурола.

Роскачество в своем сообщении также затронуло проблему фальсификации продукции. Организация отмечает, что на данный момент в ГОСТе есть определение термина «мед натуральный», но ни в техрегламенте, ни в самом ГОСТе нет общего определения «меда».

«В требования опережающего стандарта Роскачества были введены показатели (маркеры фальсификации), которые, по мнению экспертов, позволяют дать объективную оценку продукту (меду) относительно фальсификации – это активность сахаразы, инвертазное число и содержание С-4 сахара», – сообщила замруководителя Роскачества Елена Саратцева, слова которой приводятся в релизе.

Анализ меда показал, что указанные несоответствия были обнаружены в продукции 10 торговых марок. «В результате исследования в 22 торговых марках эксперты обнаружили несоответствие заявленного сорта меда фактическому – это также является видом фальсификации», – добавляет организация.

Ранее Роскачество дало советы по безопасности при сборе и готовке грибов.