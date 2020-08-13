Симоньян сообщила об освобождении двух задержанных в Минске стрингеров Ruptly

13.08.2020, 9:16, Новости дня

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила, что двух стрингеров видеоагентства Ruptly, освещающих события в Белоруссии, с которыми не было связи четыре дня, отпустили.

«Наших стрингеров отпустили! Спасибо всем, кто», – написала она в Telegram-канале.

Напомним, в понедельник сообщалось о задержании ряда российских журналистов после президентских выборов в Белоруссии: сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста «Медузы» Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, журналиста Sputnik Беларусь Евгения Олейника, корреспондентов телеканала «Дождь», трех стрингеров RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, журналиста Семена Пегова.

К разрешению ситуации подключилось посольство РФ в Белоруссии. Придыбайло, Олейника, Пегова, Старкова и Ласенко в понедельник отпустили, при этом во время задержания к ним применяли физическую силу. Журналистов «Дождя» также отпустили, но запретили въезд в Белоруссию сроком на пять лет.