 

Американских студентов призвали надевать маски во время секса

13.08.2020, 9:08, Новости дня

Университет Джорджии опубликовал медицинские рекомендации, где советует студентам не снимать маски даже во время секса.

В рекомендациях университет сослался на данные Клиники Майо, передает ИноТВ со ссылкой на FoxNews.

Опубликованные рекомендации вызвали резонанс в Сети и получили порцию издевательств. После этого университет удалил публикацию.

В свою очередь директор управления природных ресурсов штата Висконсин Престон Коул потребовал, чтобы работники правительственных структур носили маски даже во время телеконференций, находясь дома в одиночестве.

По его мнению, нося маску, чиновники подают людям правильный пример, показывая, что они «думают о безопасности и здоровье остальных». 

Тем временем в штате Теннесси член муниципального совета города Нэшвилл Шэрон Херт заявила, что людям, которые не носят маски, нужно предъявлять обвинения в покушении на убийство.

«Знаете, я работала на одну организацию, где считалось, что если человек заразил кого-то вирусом и при этом не сообщил об этом, его нужно судить, как за убийство – ну, вернее, за покушение на убийство. Быть может, нам стоит ввести более строгие законы, согласно которым людям, которые не носят маски и при этом создают риск заражения этим вирусом для кого-то еще, будут назначать наказание посерьезнее», – отметила она.

Ранее кандидат на пост вице-президента США от Демократической партии Камала Харрис заявила, что глава американского государства Дональд Трамп несет ответственность за высокую смертность от коронавируса в США. 



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