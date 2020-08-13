Россияне назвали желаемую площадь квартиры

13.08.2020, 8:48, Новости дня

Большинство желающих приобрести жилье россиян (70%), хотели бы купить квартиру площадью более 50 кв. метров, подсчитали эксперты.

«Квартира будущего должна быть площадью более 50 кв. метров, но для четверти респондентов достаточны и меньшие размеры жилья – 30-50 кв. метров. В форматах отделки квартир покупатели предпочитают предчистовую (53%) и чистовую (30%). Недвижимость совсем без ремонта или полностью обставленные квартиры интересуют меньшинство», – передает РИА «Новости» сообщение аналитиков Райффайзенбанка.

Планируя приобретение новой квартиры, 68% россиян думают о новостройках. Главными причинами выбора нового фонда для респондентов стали психологический фактор новизны (56% отметили, что им важно, что в квартире до них никто не жил), планировки (51%) и более выгодная цена (45%).

Приверженцы старого фонда, в свою очередь, считают самым значимым фактором выбора цену (63%), удобное расположение района (44%), а также проживание рядом с родителями и друзьями (22%). При этом большее количество любителей новостроек отдают предпочтение просторным квартирам: в «трешках» собирается жить 37% любителей нового фонда в сравнении с 34% тех, кто собирается купить квартиру во «вторичке».

Не менее значимой, чем планировка, для будущих владельцев новых квартир является инфраструктура дома. Для тех, кто выбирает новостройку, намного более важным являются закрытый двор без машин (29% против 23%) и наличие парковки (54% против 43%). Люди, выбирающие вторичку, внимательнее к школе и детскому саду у дома (66% против 55%), а также удаленности от транспортных магистралей (31% против 26%).

Исследование проводилось в июле 2020 года. В нем приняли участие более трех тысяч человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы, Новосибирска, Омска, Самары, Воронежа, Краснодара.