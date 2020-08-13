Гордон – украинскому политологу Вакарову: Когда вы на территории страны-агрессора на вражеском телевидении стоите и слушаете, как вашу страну обливают помоями, вам не хочется удавиться от стыда? Видео

13.08.2020, 8:45, Новости дня

11 августа в эфире телеканала “Украина 24” между основателем издания “ГОРДОН” Дмитрием Гордоном и украинским политологом Василием Вакаровым произошла перепалка. Она касалась участия украинцев, в том числе Вакарова, в пропагандистских ток-шоу на российском телевидении.

“Просто предатели. Как они там оказываются? [Российский пропагандист Владимир] Соловьев говорит: “Вы недогосударство”, а этот Вакаров стоит со спокойной рожей. Хоть бы бровью повел! Хоть бы вступился за свою страну, если она его страна. Негодяй. Падаль”, – сказал Гордон в начале программы.

Телеведущий Василий Голованов предложил включить в эфир по Skype Вакарова и спросить его точку зрения.

“Это правда, что я достаточно часто принимаю участие в разных ток-шоу на федеральных каналах… А все остальное, безусловно, ложь… Я бы предложил тому же Дмитрию Гордону приехать в Москву (никто не запрещает приезжать в Москву), принять участие в телевизионных шоу с тем же Владимиром Соловьевым, парировать позиции ведущего, парировать позиции оппонентов. И второе: зрители из Украины, граждане Украины сами оценивают мои выступления, у меня есть свои подписчики”, – сказал Вакаров.

При этом он заверил, что критикует украинские власти только в эфирах украинских телеканалов, а когда находится за рубежом, особенно в Москве на федеральных каналах, то “находит любые способы, чтобы в первую очередь убедить российских зрителей, что в Украине не так все плохо”, и Украина движется к миру.

Гордон спросил у Вакарова, является ли он гражданином Украины и правда ли, что он родом из Западной Украины.

“Я гражданин только одной страны – только Украины. Я не из Западной Украины родом, я родом из прекрасного Закарпатья, но всю свою сознательную жизнь учился и работал в Киеве”, – ответил Вакаров.

“Я не случайно спросил, откуда вы родом. Скажите, пожалуйста: когда вы на территории страны-агрессора, страны, которая развязала войну против нашей с вами страны, которая аннексировала нашу территорию, которая убила 14 тыс. украинцев на Донбассе, на вражеском телевидении в программе, которую ведет главный враг Украины пропагандист Соловьев, стоите и слушаете, как вашу страну обливают помоями, вам не стыдно при этом? Вам не хочется удавиться от стыда за то, что вашу страну мешают с говном, а вы стоите и улыбаетесь?” – уточнил Гордон.

Вакаров в ответ призвал “притормозить немножко со своей риторикой” и “не путать две категории” – страну Украина и государство Украина. Он заявил, что любил, любит и будет любить страну Украину, независимо от проблем, которые в ней есть.

“Я не ведусь на подобные штучки, которыми вы… А вы говорите, что владеете такими механизмами, что на вас работают полковники, генералы… Вы пытаетесь вывести своих оппонентов и своих интервьюеров из комфортной ситуации, в которых они пребывают. Касательно вашего конкретно вопроса. Ни разу (подчеркиваю!) на каналах, в том числе “Россия 1″, у ведущего Соловьева я не поносил, не поношу и не буду впредь поносить то, что называется государство Украина. Вы как профессионал (а я вас считаю профессионалом, вы человек, давно работающий на телевидении) понимаете, что работать с оппонентами можно по-разному. И если мне предоставляется слово, сколько я могу говорить? 45 секунд, полторы минуты, три минуты. Да, меня перебивают”, – заявил Вакаров и подчеркнул, что использует возможность донести до российской аудитории, что “Украина не является бандеровским государством, не является нацистским государством”.

Гордон уточнил, правду ли пишут российские СМИ, что украинским экспертам платят за участие в российских программах. Вакаров в ответ заявил, что Гордон его атакует.

“Я вас не атакую, я спрашиваю: вам платят или нет”? – отреагировал журналист.

“Послушайте, уважаемый Гордон, вы не следователь и не прокурор, чтобы задавать мне вопросы. Хорошо?” – сказал Вакаров.

“Послушайте, неуважаемый Василий, я вам задал вопрос: вам платят россияне русские деньги или не платят?” – переспросил Гордон.

После этого Вакаров начал эмоционально отвечать и перешел на оскорбления. “Послушайте, неуважаемый мной господин г…ндон, вы не прокурор и не следователь, чтобы спрашивать у меня такие вопросы! Дело не во мне, и не улыбайтесь, пожалуйста. Я отвечу не вам, но поскольку вы задали мне вопрос, который мне задавали тысячи раз… Я на него отвечал точно так же тысячи раз публично. Мне, Вакарову Василию Дмитриевичу, гражданину Украины, никто здесь ничего не платит. Единственное – когда меня приглашают в Москву, мне платят командировочные, оплачивают гостиницу, обед и ужин”, – сказал Вакаров.

Гордон уточнил у Вакарова, почему он так возбудился.

“Потому что вы провокатор”, – ответил Вакаров.

ВИДЕОВидео: Дмитрий Гордон / YouTube

Вакаров родился в 1966 году в селе Иза Закарпатской области. Окончил юридический факультет Киевского государственного университета им. Т.Г. Шевченко и Национальную академию государственного управления при президенте Украины. В 1996 году получил адвокатское удостоверение. В 2009–2011 годах работал в секретариате Кабинета Министров, в 2011–2013 годах – в Министерстве экономического развития и торговли Украины, затем до 2014 года – в отделе по вопросам антикоррупционной политики Администрации Президента.

Вакаров часто появляется в эфирах российских ток-шоу. Он внесен в базу сайта “Миротворец” за антиукраинскую пропаганду, манипуляции и покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины.