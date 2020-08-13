Познер рассказал о реакции Лукашенко на свою едкую реплику

13.08.2020, 8:30, Новости дня

Телеведущий Владимир Познер рассказал о неоднозначном высказывании в адрес Александра Лукашенко и последовавшей на это реакции президента Белоруссии.

Соответствующую запись он разместил в колонке на сайте «Познер Online».

По словам телеведущего, дело было на встрече белорусского лидера с журналистами из России. Ее тогда организовал Борис Березовский. Во время ужина гостям предложили сказать тост как благодарность «за радушный прием».

«Я хорошо помню, что сказал я, когда очередь дошла до меня: «Моя мама научила меня тому, что когда ломаешь чей-то хлеб, об этом человеке надо говорить или хорошо, или ничего. Поэтому, Александр Григорьевич, я не скажу ничего». Сказал и сел», – вспомнил Познер.

Он подчеркнул, что в ответ Лукашенко «только выразительно посмотрел» на него, слов не последовало. При этом Березовский «был раздражен и пытался сгладить» его реплику.

Ранее Познер оценил шансы действующего главы Белоруссии Александра Лукашенко на победу на предстоящих президентских выборах. «Во-первых, Лукашенко не проиграет – это сто процентов из ста», – сказал он.

Напомним, в понедельник вечером в Минске и других белорусских городах возобновились протесты и задержания граждан после прошедших в воскресенье президентских выборов. В белорусской столице силовики перекрыли дороги, выставили оцепление улиц, в центр города стянули спецтранспорт. Для разгона сторонников оппозиции применили спецсредства. Протестующие в свою очередь забросали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова». Один из участников протеста погиб в столкновении со спецназом.

Во вторник вечером протесты в Белоруссии продолжились: в Минске против протестующих бросили внутренние войска, в центре Бреста начались столкновения с ОМОНом. В центр белорусской столицы стянули спецтехнику, в том числе водометы и автозаки. Для разгона сторонников оппозиции в спальном районе Минска силовики применили светошумовые гранаты, по протестующим открыли огонь резиновыми пулями.

В среду под Минском заметили колонны военной техники, выдвинувшиеся в сторону белорусской столицы.