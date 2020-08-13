“Ощадбанк” выиграл у “Сбербанка России” суд за право использовать название. Процесс длился более четырех лет

13.08.2020, 5:20, Новости дня

“Ощадбанк” выиграл судебный спор у “Сбербанка России” за право эксклюзивно использовать название “Сбербанк” на территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба украинского государственного финучреждения.

10 августа в Северном апелляционном хозяйственном суде завершилось рассмотрение контриска “Сбербанка России”, суд стал на сторону “Ощадбанка”.

В учреждении заявили, что россияне незаконно используют торговую марку “Сбербанк”, что может “вводить клиентов в заблуждение и определенным образом влиять на их поведение”.

Во время судебного разбирательства, которое длилось более четырех лет, было проведено три экспертизы, рассмотрено более 100 ходатайств сторон, отметили в пресс-службе.

“Представители “Сбербанка России” пытались убедить суд в том, что регистрация “Ощадбанком” торговой марки “Сбербанк” на территории Украины нарушила права “Сбербанка России”. Но в процессе ожесточенного процессуального противостояния “Ощадбанком” были собраны и предоставлены все необходимые и допустимые доказательства в подтверждение необоснованности требований истца. Апелляционная инстанция согласилась с аргументированной и убедительной позицией представителей “Ощадбанка” и отказала в удовлетворении иска “Сбербанка России”, – говорится в сообщении.

Украинская дочка российского “Сбербанка” сменила название на “Сбербанк” в конце 2015 года. Сразу после этого “Ощадбанк” обвинил “Сбербанк России” в нарушении прав интеллектуальной собственности и пригрозил судом. В январе 2016 года “Ощадбанк” подал основной иск в Хозяйственный суд Киева, требуя признать незаконным переименование “Сбербанка России” в “Сбербанк”, а также закрепить исключительные имущественные права на торговые марки “Ощадбанк”, Oschadbank и “Сбербанк” на территории Украины.