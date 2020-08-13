Среди высланных из Германии лиц больше всего украинцев

13.08.2020, 5:20, Новости дня

В 2019 году Германия приняла решение о высылке в отношении 11 081 иностранца, среди высланных лиц больше всего украинцев – 1252. Об этом сообщило немецкое издание NOZ со ссылкой на ответ МВД Германии на запрос фракции Левой партии в Бундестаге.

На втором месте по числу высланных граждан Албания – 1220, на третьем Сербия – 828.

Больше всего решений о высылке было принято в земле Баден-Вюртемберг – 3540, а также в Северной Рейн-Вестфалии и Баварии – 1762 и 1376 соответственно.

По сравнению с 2019-м, в 2018 году Германия выслала почти вдвое меньше иностранцев – 7408.