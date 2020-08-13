Мужчин в СИЗО раздевают догола, ставят на четвереньки и избивают – очевидцы о задержанных в Беларуси

13.08.2020, 5:20, Новости дня

Задержанным в Беларуси во время мирных акций протеста гражданам не оказывают медицинскую помощь, их избивают и не кормят. Об этом написал 12 августа в Facebook предприниматель из Минска Илья Дабратвор.

Жену Дабратвора, которая также была среди задержанных, отпустили.

“В камере на шесть человек сидит 37, у мужчин – 50 человек. Спят по очереди. Не кормят, вода из-под крана. Средств гигиены нет. Всем дают сутки, от семи до 15. Протоколы составлены абы как. Жену задержали возле Заводского исполкома, по протоколу – на Машерова”, – написал он.

По его информации, задержанным не оказывают медицинскую помощь.

“Мужчин по утрам раздевают догола, ставят в коридоре на четвереньки и избивают. Медицинскую помощь сотрудники милиции оказывать отказываются, мужчину со сломанной ногой избивали специально. То, что делают сейчас сотрудники МВД, можно сравнить с действиями СС. Фактически законы на территории Беларуси не действуют”, – отметил Дабратвор.

Жену вчера выпустили. Штраф 20 базовых. В камере на 6 человек сидит 37, у мужчин – 50 человек. Спят по очереди. Не… Posted by Ілля Дабратвор on Teisipäev, 11. august 2020

С 9 августа в Беларуси проходят массовые протесты в связи с фальсификацией результатов президентских выборов. Во многих городах страны происходят стычки манифестантов и правоохранителей. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

За три дня были задержаны около 6 тыс. демонстрантов, как минимум один человек погиб, сотни получили травмы и ранения.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили США, ЕС, Украина, Польша, Литва и другие. В США и ЕС заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими.

МВД Беларуси рассказали, что во время протестов 9 августа были задержаны 3 тыс. человек, 10 августа – еще 2 тыс., 11 августа число задержанных превысило 1 тыс. Им вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции.