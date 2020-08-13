В РФ вице-премьер заболел COVID-19

13.08.2020, 1:55, Новости дня

У заместителя председателя правительства России Юрия Трутнева накануне рабочей поездки c премьер-министром Михаилом Мишустиным на Дальний Восток тесты на наличие SARS-CoV-2 показали положительный результат. Об этом 12 августа “Коммерсантъ” сообщил пресс-секретарь вице-премьера.

В связи с положительным результатом первого теста, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, вице-премьер должен соблюдать режим самоизоляции.

Если диагноз подтвердится, он продолжит работу в дистанционном режиме. Решение о формате участия Трутнева в мероприятиях на Дальнем Востоке будет принято по итогам повторных анализов.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Всего в мире, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни, по состоянию на 12 августа коронавирусом заразилось 20 317 087 человек. Жертвами COVID-19 стали 742 035 человек.

В России коронавирусной инфекцией заразился 902 701 человек. Об этом сообщает сайт “Стоп коронавирус РФ”. Среди членов правительства переболели как минимум четверо: премьер-министр Михаил Мишустин, глава минобрнауки Валерий Фальков, министр культуры Ольга Любимова и глава минстроя Владимир Якушев.