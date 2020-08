Катя Глод: «Белорусское общество готово к изменениям»

13.08.2020

В Институте изучения международной политики (Foreign Policy Research Institute) прошел вебинар, посвященный результатам президентских выборов в Беларуси и реакции властей на массовые протесты. Директор программы FPRI по Евразии Крис Миллер и Катя Глод – бывший представитель Европейского фонда за демократию в Беларуси – обсудили вопрос о том, что будут означать результаты выборов для Беларуси и ее соседей.

Александр Лукашенко после президентских выборов в Беларуси, которые не были признаны честными и справедливыми странами Запада, но были признаны Москвой, оказался в незавидном положении, считает Катя Глод.

«Александр Лукашенко зажат между реакциями Запада и России, и ни одна из них не помогает ему. Да, Владимир Путин поздравил его с победой, но Москва прекратила экономическую помощь Беларуси с 2019. Западные правительства раскритиковали эти прошедшие выборы, и сейчас там думают, каким должен быть ответ. Вероятнее всего, будут введены новые персональные санкции против тех, кто несет ответственность за фальсификацию выборов и насилие. Санкции будут дипломатичными и скорее всего символическими, а не экономическими. Лидеры Евросоюза опасаются геополитических последствий игнорирования режима Лукашенко – в этом случае Россия может начать еще больше давить на него. Так что Запад держит дверь для диалога с Минском открытой», – полагает Глод.

Катя Глод

По ее мнению, проводить параллелей между протестами в Беларуси и протестами в Украине в 2014 году, не следует.

«Разница в том, что в Беларуси нет других экономических или политических центров власти. Также нет представителей оппозиции в парламенте, и сам парламент – это во многом парламентский штамп. Это были люди, полностью поддерживающие политику Лукашенко. Так что я считаю, что эти два фактора – принципиально разные. Протестное движение в Беларуси самоорганизовалось и его не поддерживает оппозиция, которая сосредоточена на юридических вопросах, связанных с выборами. Я не думаю, что мы увидим события, аналогичные тому, что мы видели в 2014 году в Украине».

Катя Глод добавляет, что в существующей политической системе Беларуси никто из высокопоставленных чиновников не выступит с поддержкой оппозиции из-за боязни потерять власть. Однако реакция белорусского общества на результаты выборов, по словам аналитика, во многом была неожиданной.

Катя Глод: «Белорусское общество готово к изменениям»

«Мы не знали, что в Беларуси существует такое огромное желание перемен и такая усталость от отсутствия реформ, отсутствия будущего, отсутствия перспектив. На этих выборах мы увидели, что многие люди осознают, что они хотят демократии, что они хотят свободных и справедливых выборов, верховенства закона. Я не думаю, что лицо сегодняшней Беларуси – авторитаризм. Это демократическая страна, которая хочет демократического правления. То, что женщины были лидерами протеста – было воспринято очень хорошо», – отметила бывший представитель Европейского фонда за демократию в Беларуси.

Все это, по словам Кати Глод, свидетельствует о том, что белорусское общество готово к изменениям, несмотря на давление со стороны Александра Лукашенко.