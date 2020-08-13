Силовики Беларуси сделали журналистов своей мишенью

13.08.2020, 1:30, Новости дня

Протесты в Беларуси, вспыхнувшие после голосования на президентских выборах 9 августа, официальные результаты которых многие граждане страны считают сфальсифицированными, натолкнулись на неограниченную жестокость силовых органов Александра Лукашенко. Эта жестокость в полной мере проявилась и в отношении журналистов: никогда до этого они не подвергались в Беларуси столь массовым задержаниям, избиениям, унижениям и запрету на осуществление своей деятельности.

Белорусская ассоциация журналистов, ведущая постоянный мониторинг нападений силовиков на журналистов в Минске и других городах страны, на данный момент сообщает о 68 сотрудниках медиа, пострадавших от действий ОМОНа и других правоохранительных структур с 9 августа.

Среди примеров того, что происходило с журналистами – избиение, прямое попадание резиновой пули с причинением ранения, пытки в отделах внутренних дел, унижение достоинства, в том числе уничтожение официально выданных журналистских документов, повреждение или конфискация рабочей техники и депортация.

До дня голосования 9 августа репрессии против журналистов касались в основном людей из белорусских СМИ, однако в день выборов и после него сотрудники МВД Беларуси начали избивать и задерживать всех журналистов без разбору.

Одним из первых пострадал корреспондент российского телеканала «Дождь» Владимир Роменский, которого вместе с коллегами захватили 9 августа прямо в центре Минска люди в гражданской одежде – все это напоминало похищение, потому что мужчины, сначала положившие российских журналистов на асфальт, а потом затолкавшие их в свой автомобиль, не представлялись и не отвечали на вопросы.

Другого российского журналиста – корреспондента «Медузы» Максима Солопова – сотрудники ОМОНа избили при задержании, при этом осыпая руганью его коллег и угрожая им. О местонахождении Солопова не было известно почти двоесуток, после чего он нашелся в одном из изоляторов Минска и был передан сотрудникам российского посольства, так же, как и журналисты телеканала «Дождь».

Кроме Роменского и Солопова, работающих на независимые медиа, белорусские силовики задерживали и избивали журналистов российских медиа, связанных с Кремлем – в частности, новостного агентства «Россия сегодня», радио «Sputnik», газеты «Комсомольская правда» и телеканала RT.

Российские официальные лица, включая главу МИД Сергея Лаврова, достаточно быстро начали требовать освобождения журналистов из России, что, возможно, защитило этих работников медиа от дальнейшего преследования. Однако тем из них, кто был освобожден и передан российским дипломатам, официально запретили въезд в Беларусь на много лет.

Журналисты западных медиа также пострадали: съемочная группа Би-би-си была атакована ОМОНом, оператор был избит, его видеокамера – повреждена.Фотографа агентства Associated Press Мстислава Чернова избили при задержании в ночь на 10 августа, и, по первоначальным сведениям, он нуждался в помощи врачей, хотя позже агентство сообщило, что он чувствует себя нормально.

Если за российских журналистов вступилась Москва, а иностранных били и арестовывали достаточно редко, то белорусские журналисты были наиболее пострадавшей группой: их массово задерживали без всяких объяснений, предъявляли обвинения в административных правонарушениях, срывали с них пресс-карты и избивали. Известно как минимум об одном серьезном ранении:а журналист издания «Наша Ніва» Наталья Лубневская была ранена резиновой пулей 10 августа. Многие корреспонденты до сих пор находятся в заключении.

Есть несколько видео, на которых сотрудники ОМОНа открыто издеваются над журналистами, бьют их ногами, отбирают флэш-карты у фотографов, атакуют их во время съемок, требуют прекратить работу и уйти из зоны действия правоохранителей. При этом на журналистах видны ясные опознавательные знаки прессы, они не ведут себя как-либо агрессивно и, совершенно очевидно, подвергаются неспровоцированной агрессии силовиков.

Кроме прямого насилия со стороны ОМОНа, работу журналистов и правозащитников сильно затрудняло отсутствие связи и интернета в Минске, которое, как многие полагают, было создано искусственно по указанию властей. Об этом свидетельствует наблюдавшая за протестами в столице Беларуси директор российской программы правозащитной организации Human Rights Watch Таня Локшина:

«Проблемой было полное отсутствие связи: мобильный интернет “лежит” полностью, невозможно пользоваться никакими мессенджерами и вообще считывать с телефона какую-либо информацию, пока ты находишься на улице. Где что происходит, можно было определять только по, собственно, шуму этого происходящего. Wi-Fi там тоже найти невозможно, потому что принудительно закрываются все кафе, в которых теоретически этот вид связи можно получить. Приходилось буквально бегать, ориентируясь на шум».

Какова причина повального насилия в отношении медиа в Беларуси на фоне послевыборных протестов? Координатор программы Комитета защиты журналистов по Европе и Центральной Азии Гульноза Саид в интервью «Голосу Америки» сказала, что видит здесь желание режима Лукашенко полностью перекрыть независимую информацию о происходящем: «Мы считаем, что базовая цель белорусских властей до, во время и после выборов – контролировать поток информации, не допускать распространения никаких мнений о выборах или политической ситуации в Беларуси, которые отличаются от нарратива, одобренного Лукашенко».

Гульноза Саид констатирует, что жестокость, с которой белорусские власти расправляются с протестующими, отличается от многих предыдущих выборов, на которых Лукашенко также объявлял себя победителем.

«Но в то же время я должна сказать, что международное сообщество знало природу режима Лукашенко, вероятно, с тех пор, когда Лукашенко пришел к власти. И он остается у власти так долго, потому что давление на него с тем, чтобы он гарантировал определенные гражданские права и права человека на всей территории страны, со стороны мирового сообщества было определенно недостаточным», – считает координатор Комитета защиты журналистов.

Бывший руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии правозащитной организации «Репортёры без границ», эксперт по защите прав человека и свободы прессы Йоханн Бир (Johann Bihr) в комментарии для Русской службы «Голоса Америки» подчеркивает, что исчезновения журналистов в Беларуси – одна из основных проблем: «Больше всего беспокоит то, что многие журналисты просто пропадают без вести. Это действительно очень тревожный аспект происходящего. Так случилось с несколькими российскими журналистами в последние дни, и все они сейчас освобождены. Но некоторых белорусских журналистов до сих пор не удалось найти. И это – отличительная черта задержаний многих журналистов в последние дни».

«Что особенно шокирует, – продолжает Йоханн Бир, – так это то, что инструкции идут с самого верха. За последние несколько дней и недель президент Лукашенко неоднократно предупреждал и угрожал независимым СМИ. Он отругал МИД Беларуси за аккредитацию Радио Свобода. Он пригрозил журналистам Tut.by и “Белсата”, обвинив их в подготовке революции. Таким образом, он очень открыто и ясно поручил государственному аппарату расправиться с независимыми журналистами и устроить информационный блэкаут в стране».

«То, что мы видим в последние несколько дней – это цензура в беспрецедентном масштабе даже для такой страны, как Беларусь, которая уже имеет удручающие показатели с точки зрения свободы прессы», – отмечает эксперт.