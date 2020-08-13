Несколько журналистов государственных телеканалов Беларуси объявили об увольнении

13.08.2020, 0:50, Новости дня

Несколько белорусских журналистов, работающих на государственных телеканалах и радио страны, заявили об увольнении. С телеканалов “Беларусь-1” и ОНТ (Общенациональное телевидение) уволились пятеро ведущих – Евгений Перлин, Ольга Богатыревич, Сергей Козлович, Вера Каретникова и Ольга Бельмач.

“На это решение никто не повлиял, я принял его сам. Надеюсь, что скоро вернется та самая #МаяКраiнаБеларусь”, – написал Перлин в Instagram.

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Что стало с моей Беларусью? Я на телевидении в прямых эфирах работал с 2009 года. Новости, «Добрай Ранiцы, Беларусь», Евровидение (и взрослое, и детское). И проект, о котором мечтают многие – собственное вечернее шоу, которое мы снимали два сезона. 70 выпусков. Мы приглашали крутых звёзд и молодых белорусов, давали им возможность петь вживую, веселились в интерактивах. И «Макаёнка, 9» я создавал с нашей командой только ради ЭМОЦИИ нашего зрителя. Сейчас ни один из развлекательных проектов не вызывает ту эмоцию, ради которой они задумывались. Я решил, что мой сегодняшний эфир на Беларусь-1 был последним. На это решение никто не повлиял, я принял его сам. Надеюсь, что скоро вернётся та самая #МаяКраiнаБеларусь ❤️.

Публикация от ЕВГЕНИЙ ПЕРЛИН (@perlinman) 12 Авг 2020 в 8:56 PDT

“Нас мало, но мы есть. Я писала, что скоро все будет хорошо. Так и будет”, – сообщила в свою очередь Богатыревич.

Видеообращение о своем увольнении записал ведущий военной программы “Арсенал” на канале “Беларусь 1” Владимир Бурко.

“Ушел сам, не без приключений, но ушел… Я никогда бы, даже в самом страшном сне, не подумал, что солдаты и техника, о которых я рассказывал, могут быть применены против своего народа. Против мирного населения страны, против женщин и, не дай бог, детей”, – написал он.

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Всем привет. Меня зовут Владимир Бурко. Я ведущий мероприятий и до недавнего времени ведущий военной программы «Арсенал» на канале “Беларусь 1”. Начну с главного: я больше не ведущий этого телепроекта, ушёл сам, не без приключений, но ушёл. – 5 лет я негласно был медийным лицом министерства обороны республики Беларусь – 5 лет я вёл программу над созданием которой трудилась большая команда потрясающих людей, каждого из которых я обниму при встрече и надеюсь они мне ответят взаимностью – 5 лет я с очень серьёзным лицом рассказывал о том, что наша армия сама доблестная и сильная, военная техника самая современная, а весь высший офицерский состав – пример для подражания… – 5 лет я читал новости, которые добровольно-принудительно утром в воскресенье смотрел весь личный состав вооруженных сил – 5 лет – это больше 3 поколений призывников, служивших 1.5 года во всех видах и родах войск К чему я это всё… Я никогда бы, даже в самом страшном сне, не подумал, что солдаты и техника, о которых я рассказывал, могут быть применены против своего народа… Против мирного населения страны, против женщин и не дай Бог детей. Я хочу обратиться к военным: солдатам и офицерам. Вы ждёте приказа. Вы прекрасно осознаёте каким будет этот приказ и скорее всего понимаете какими будут последствия для белорусов, которые просто хотели справедливости, а получат от вас пулю… Одумайтесь пока не поздно… Донесите совету безопасности и своему руководству, что ваши методы и методы смежных структур являются варварскими и антигуманными. Среди верхушки министерства обороны много разных людей. Мне кажется, как и во всех структурах, есть лизоблюды и карьеристы, но есть и настоящие офицеры, которые прошли войны, видели лицо смерти и таких офицеров большинство. Я прошу Вас принять верное решение, решение, которым мы, беларусы будем гордиться, потому что пока только нарастает ненависть от того, что мы видим… И в конце. Никто не хочет войны. Все акции проходят и будут проходить мирно. Люди хотят справедливости, люди просят их не обманывать, люди просят свободы. За последний пункт отвечаете именно вы, так что всё получится. Мы рядом и всегда поможем. #ведущийвладимирбурко #мызачестныеновости #нетвойне

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ВЛАДИМИР БУРКО (@vladimir_burko) 12 Авг 2020 в 9:12 PDT

Сергей Козлович, работавший ведущим на телеканале ОНТ, сообщил, что 10 августа был его последний рабочий день.

“Работа в кадре для меня всегда будет кайфом. А вот в студии я вчера сидел в последний раз. Решение самостоятельное. Впереди поиски новой работы”, – сказал он.

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Последний эфир . . Это была детская мечта, которой я посвятил 10-ть лет. Начиная с видеомонтажа на ОНТ, и заканчивая прямыми эфирами на Беларусь – 1. Работа в кадре для меня всегда будет кайфом. А вот в студии АТН я вчера сидел в последний раз. Решение самостоятельное. Впереди поиски новой работы.

Публикация от Сергей Козлович (@sergey_kozlovich) 11 Авг 2020 в 3:34 PDT

Ведущая “Беларусь-1” Ольга Бельмач написала, что 12 августа должен был выйти очередной выпуск рубрики по этикету, но он не выйдет.

“Белорусы, держитесь, вы заслуживаете быть счастливыми! И живыми! Силовики, остановитесь!” – отметила она.

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Я БОЛЬШЕ НЕ РАБОТАЮ НА ТВ. Сегодня в прямом эфире в программе «День в большом городе» на телеканале «Беларусь 1» должен был выйти очередной выпуск моей рубрики по этикету. Но не выйдет. Благодарю людей, которые работали со мной рядом. Вы – отличная профессиональная команда. И простите меня за этот пост. Не смогла промолчать. К слову, на радио «Юнистар» у меня сегодня тоже последний эфир. Но это совсем другая история. Всех люблю! А ДАЛЬШЕ Я НЕ СДЕРЖАЛАСЬ. ЕЩЕ РАЗ ПРОСТИТЕ ВСЕ! В моей стране происходит полный пиzдец!!! Это я вам как эксперт по этикету говорю! Белорусы, держитесь, вы заслуживаете быть счастливыми! И живыми! Силовики, остановитесь! Я – НАРОД БЕЛАРУСИ!!! #остановитенасилие #нестреляйтевлюдей #живебеларусь . . .

Публикация от Ольга Бельмач (@olgabelmach) 11 Авг 2020 в 11:56 PDT

По информации портала TUT.BY, еще уволились ведущая СТВ Татьяна Бородкина и сотрудники Первого канала белорусского радио Александр Шустер и Татьяна Филипченко.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. По предварительным данным Центризбиркома страны, больше всего голосов набрал действующий президент Александр Лукашенко (80,2%), второе место заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 9,9%. Остальные кандидаты получили менее 2%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты. Они продолжились 10-го, 11-го и 12 августа. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Они собираются вечером на митинги, а ночью расходятся. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Акции сопровождаются столкновениями протестующих и милиции. В МВД Беларуси рассказали, что во время протестов 9 августа были задержаны 3 тыс. человек, 10 августа – еще 2 тыс., 11 августа – более 1 тыс. Задержанным вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции.

По официальным данным, во время столкновений пострадало несколько сотен человек, известно о двух погибших. Первый мужчина погиб 10 августа в Минске. Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила, что в руке демонстранта взорвалось взрывное устройство. Но очевидцы сообщили телеканалу “Белсат”, что мужчина скончался в результате попадания светошумовой гранаты. О смерти второго мужчины стало известно 12 августа. 9 августа его задержали в Гомеле. По данным родных, ему стало плохо в закрытом автозаке, который направлялся в СИЗО.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили США, ЕС, Украина, Польша, Литва и другие. В США и ЕС заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими. По данным СМИ, в конце августа Евросоюз рассмотрит вопрос введения санкций против Беларуси.