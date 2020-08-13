 

Прокурор подал апелляцию на изменение меры пресечения Стерненко

13.08.2020, 0:50, Новости дня

Прокурор подал апелляцию на изменение меры пресечения для активиста, которого подозревают в умышленном убийстве, Сергея Стерненко. Об этом 12 августа Стерненко написал в своем Telegram-канале.

“Прокурор [Николай] Бозовуляк подал апелляционную жалобу и требует вернуть меня под круглосуточный домашний арест. Думаю, это  [генеральному прокурору Украины Ирине] Венедиктовой и [министру внутренних дел Украины Арсену] Авакову так не нравится мое участие в протестах”, – заявил он.

По словам Стерненко, заседание суда назначили на 12.00 13 августа. Но он считает, что материалы дела так быстро передадут из Шевченковского райсуда, поэтому, скорее всего, рассмотрение апелляции отложат.

В 2018 году на Стерненко в Одессе совершили три нападения. Во время последнего, которое произошло 24 мая 2018 года, он смертельно ранил ножом одного из нападавших – Ивана Кузнецова. Второй нападавший, Александр Исайкул, убежал с места происшествия, а затем уехал из Украины. Активист утверждает, что действовал в рамках самозащиты. Во время нападения он тоже получил ранение.

В апреле 2020 года Венедиктова заявила, что рано или поздно Стерненко объявят о подозрении в умышленном убийстве или превышении пределов необходимой самообороны.

В середине мая следствие признало Стерненко потерпевшим по делу о нападении на него.

11 июня СБУ объявила Стерненко о подозрении в умышленном убийстве. В спецслужбе утверждают, что активист гнался за нападавшим, поэтому его действия не могут быть квалифицированы как самооборона.

15 июня Шевченковский райсуд Киева отправил Стерненко под домашний круглосуточный арест на 60 суток. 6 августа мера пресечения была изменена с круглосуточного на ночной домашний арест.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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