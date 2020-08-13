Силовики в Минске использовали помповые ружья и светошумовые гранаты

13.08.2020, 0:30, Новости дня

В нескольких спальных районах Минска произошли очередные столкновения белорусских силовиков и участников акций протеста, сообщают информационные агентства.

Так, в районе станции метро «Уручье», где днем протестовали в основном женщины, на акцию вышли молодые мужчины, которые скандировали политические лозунги. Днем здесь стоял спецназ, но потом снялся с места. Позднее вернулись несколько групп спецназа и техника для перевозки людей.

При виде спецназа демонстранты отступили. Спецназ на дальнем расстоянии применил для устрашения помповые ружья, передает РИА «Новости».

Были слышны взрывы светошумовых гранат, передает ТАСС.

Некоторые протестующие, уходя, бросали в сторону спецназа бутылки из урн.

Силовики проводят задержания, в том числе выискивая людей по дворам и подъездам. Многие жители укрывают соседей у себя в квартирах.

В соседнем районе Зеленого луга около 50 человек пытались перекрыть Логойский тракт. ОМОН начал задержания, но спецсредства не применялись.

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила, что в Минске «сотрудники ОМОНа задержали двоих жителей столицы, которые наполняли бутылки зажигательной смесью». Задержаны молодые люди 18 и 19 лет. У них «обнаружены 10-литровая канистра с бензином и бутылка растительного масла».

Со слов минчан, на ближайшей АЗС они приобрели необходимые ингредиенты и направились к автостоянке, отметила пресс-секретарь. Чемоданова заявила, что задержанные хотели набрать пустых бутылок, чтобы заполнить их горючей смесью, но им помешал ОМОН.

Один из задержанных работает на стройке, другой – безработный.

Напомним, ОМОН в Минске открыл огонь из помповых ружей по людям, которые с балконов кричали, подсказывая участникам протестов, где можно укрыться от белорусских правоохранителей.