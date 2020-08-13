«Сейчас главное – получить списки задержанных»

13.08.2020, 0:20, Новости дня

Ксения Туркова: Каковы последние данные о пострадавших и погибших во время протестов?

Владимир Лабкович: Очень противоречивые пока данные о погибших. По нашим прогнозам, погибших больше, чем сообщают официальные власти, но мы эту информацию еще проверяем. Учитывая то, что только сегодня возобновилась работа интернета, эта информация требует дополнительной проверки. Пока что есть только одно официальное подтверждение – о смерти в Минске. Ее подтвердило МВД Республики Беларусь. [Ред: На момент публикации интервью подтвердилась информация о еще одной смерти в результате задержания. По информации белорусской службы Радио Свобода, в больнице Гомеля умер 25-летний Александр Вихор. Мать Александра рассказала журналистам, что его задержали в воскресенье 9 августа по дороге к девушке.]

Мы также составляем отдельный список раненых. Более двадцати человек получили травмы различной степени тяжести, они находятся в больницах. В основном, это осколочные раны от шумовых гранат, это рваные раны от резиновых пуль, это переломы, черепно-мозговые травмы, которые есть у пострадавших участников мирных протестов. По предварительным подсчетам, всего около ста человек получили разные повреждения на этих акциях. Причем многим задержанным, как нам стало известно, до сих пор не оказана медицинская помощь.

К.Т.: Что заставляет вас предположить, что погибших может быть больше?

В.Л.: Мы основываемся на разрозненной информации, которая к нам поступает, в том числе она поступает конфиденциально от некоторых медиков. Но официально пока мы не можем ничего утверждать.

К.Т.: Вы перечислили травмы, с которыми пострадавшие поступают в больницы. Применяют ли силовики именно на этих акциях протеста какие-то спецсредства, которые ранее никогда не задействовали?

В.Л.: Да, конечно. Никогда в Беларуси не применялись в таком масштабе резиновые пули, не применялись водометы, светошумовые гранаты. И не было именно такого жестокого избиения людей! Мы видим все эти кадры, когда абсолютно непропорционально, незаконно и явно преступно применяется физическая сила. Причем по отношению к уже задержанным гражданам — не к тем, которые сопротивляются, оказывают неповиновение или собираются скрыться. Когда подъезжают машины и из них кидают светошумовые гранаты в мирных граждан – это, конечно, беспрецедентно для Беларуси. У нас есть много свидетельств того, как против граждан, которые не нарушают общественного порядка, применяются абсолютно незаконные меры.

К.Т.: Как в самом МВД комментируют применение всех этих спецсредств?

В.Л.: МВД практически никак не комментирует. Говорят, что применяют спецсредства строго в соответствии с законом по отношению к лицам, которые нарушают общественный порядок. Власти не комментируют свои действия и считают их законными. Кроме того, они не предоставляют никакой информации о задержанных, что тоже можно назвать своеобразной формой пытки, издевательства. Родственники до сих пор не имеют возможности узнать, где находятся их близкие люди, в каких местах изоляции, каково их состояние здоровья. К ним нет доступа, они лишены права на защиту, к ним не допускают ни адвокатов, ни медиков. Это возмутительно.

К.Т.: Есть ли среди задержанных дети?

В.Л.: Мы знаем о фактах задержания несовершеннолетних. Их, как правило, отпускают и передают родителям. Их, по закону, нельзя задерживать более чем на три часа, есть определенные процессуальные ограничения. У нас также есть данные о том, что есть пострадавшие среди несовершеннолетних.

К.Т.: А сколько всего задержанных – и в Минске, и в регионах?

В.Л.: Официальная статистика говорит о том, что задержано более шести тысяч человек. Мы считаем эту цифру сильно заниженной: думаю, можно говорить о десяти тысячах задержанных по всей стране. Большинство задержано в Минске, там были самые массовые акции протеста. Одно из главных наших требований сейчас – чтобы власти немедленно предоставили информацию об этих людях, сообщили, где они находятся, чтобы родственники видели списки, а те, кому нужна медицинская или правовая помощь, незамедлительно ее получили.

К.Т.: Увеличилось ли число обращений в ваш центр?

В.Л.: Да, мы сейчас работаем, по сути, в чрезвычайной ситуации. Наша организация существует уже более двадцати лет, но никогда мы не работали в таком режиме. У нас несколько «горячих» телефонов, мы постоянно на связи с родственниками. Нам эти телефоны периодически отключают, и нам приходится заводить новые. Мы постоянно собираем списки, пытаемся консультировать людей. Это очень большая работа нашей команды, наших волонтеров.

К.Т.: Как можно помочь задержанным?

В.Л.: Самое главное сейчас – получить списки, надо узнать, где эти люди находятся. Мы консультируем их родных и близких по поводу процедуры обжалования незаконных действий, если таковые будут. Кроме того, это гуманитарная помощь: подвоз воды в тюрьмы, где дежурят родственники, и любая другая моральная и психологическая поддержка семей.

У нас сейчас беспрецедентно высокий уровень солидарности в обществе. Такого, по-моему, не было никогда: за три дня было собрано более миллиона долларов на одной из самых популярных белорусских платформ для краудфандинга. И это не работа правозащитников или каких-то организаций ­– это заслуга граждан. В этом принимает активное участие и малый, и средний бизнес. Помогают и деньгами, и водой, и продуктами, и медикаментами. Никогда не было такого масштаба!

К.Т.: Еще перед выборами в вашем центре заявляли, что власть, судя по всему, готовилась к таким массовым задержаниям. Что об этом свидетельствовало?

В.Л.: Во-первых, постоянные тренировки спецназа и внутренних войск, которые проходили в воинских частях. Во-вторых, то, что Лукашенко проводил свою избирательную кампанию, фактически не встречаясь с избирателями, а объезжая воинские части по всей Республике Беларусь, где он проводил инструктаж. Он однозначно давал понять, что его основной избиратель – это силовые органы. В-третьих, за несколько дней до дня выборов в Минск стала въезжать техника для разгона демонстрантов. Уже тогда это имело устрашающий характер. Да власти и не скрывали, что они готовятся к массированному подавлению протеста.

К.Т.: Действительно ли это были худшие выборы за всю электоральную историю Беларуси?

В.Л.: Безусловно. Наша кампания независимого наблюдения «Правозащитники за свободные выборы» сделала об этом соответствующее заявление: все этапы избирательной кампании сопровождались грубейшими нарушениями как избирательного законодательства, так и других прав и свобод граждан. Эта кампания была абсолютно лишена плюрализма и возможности для конкуренции разных кандидатов. Некоторые основные претенденты были арестованы еще до этапа голосования. Никогда не было такого количества политических заключенных с самого начала избирательной кампании. Ну и конечно, те масштабные, тотальные фальсификации на последнем этапе избирательной кампании, на этапе голосования, говорят о том, что данные Центризбиркома ни в коей мере не могут считаться объективными, они не отражают реального волеизъявления белорусского народа.

К.Т.: Насколько решительно настроены люди? Не могут ли акции пойти на спад?

В.Л.: Да, может сыграть свою роль масштаб репрессий и объективное физическое выматывание людей. Но это ничего не изменит: страна находится в глубоком политическом кризисе, абсолютное большинство граждан Беларуси не доверяет результатам, которые есть. Так что ситуация будет то и дело обостряться. Уровень гражданского неповиновения и готовности к протестам в Беларуси еще долго будет очень высоким.