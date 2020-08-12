За день машины сбили в Белоруссии двух милиционеров

12.08.2020, 22:48, Новости дня

Два случая наезда на сотрудников милиции произошли в Белоруссии за день, сообщила официальный представитель МВД страны Ольга Чемоданова.

Около 20.00 в Минске 45-летний водитель Skoda сбил инспектора и попытался скрыться с места происшествия. Его задержали, сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить табельное оружие, передает Sputnik.

Примерно через полчаса в Барановичах мужчина также совершил наезд на милиционера, а затем уехал. Его преследовали инспекторы ГАИ, во время погони прострелив машине колесо. Однако водитель все же скрылся, бросив автомобиль.

Пострадавшие сотрудники милиции доставлены в больницы.

С воскресенья в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста. Митингующие сооружали баррикады.

Милиция применяет против протестующих слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты.

Те в свою очередь забрасывают бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».