 

Путин с Макроном обсудили ситуацию на Донбассе

12.08.2020, 22:31, Новости дня

Президенты России Владимир Путин и Франции Эммануэль Макрон обсудили урегулирование ситуации на Донбассе, сообщила пресс-служба Кремля.

В телефонном разговоре двух президентов речь шла о “различных аспектах урегулирования” конфликта на Донбассе.

Президенты положительно оценили подписанные 22 июля трехсторонней контактной группой (ТКГ) в Минске меры по усилению режима прекращения огня.

Путин вновь говорил о том, что Киев должен неуклонно выполнять свои обязательства по политическим аспектам Минских договоренностей и налаживать прямой диалог с Донецком и Луганском.

“Стороны договорились продолжить совместную работу в рамках нормандского формата”, – рассказали в Кремле.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

30 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил главой делегации Леонида Кравчука. Кравчук заявлял, что своей основной миссией на этой должности считает завершение войны на Донбассе. Кроме этого, Кравчук не исключил имплементации “формулы Штайнмайера”, потому что она одобрена в том числе подписями в ТКГ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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