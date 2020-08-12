 

Йеменские военные из-за коронавируса решились на штурм своего посольства в Москве

12.08.2020, 21:30, Новости дня

У посольства Йемена собралось около 20 военнослужащих йеменской армии, шесть из них попытались ворваться в здание дипмиссии. Конфликт произошел на фоне отказа властей страны вернуть военнослужащих из-за пандемии коронавируса.

«Произошел внутренний конфликт между сотрудниками посольства Йемена и Вооруженных сил страны в связи с отказом йеменских властей вернуть на родину военнослужащих из-за пандемии коронавируса. У посольства Йемена собралось 20 человек, это было час назад. Шестеро пытались ворваться, в настоящее время они задержаны и доставлены в полицию», – сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

В отношении задержанных составят протоколы об административном правонарушении и отпустят.

Йеменские военнослужащие проходили в РФ курсы военной академии. В конфликте сейчас разбираются работники посольства. Обстановка у здания диппредставительства спокойная.

В Йемене зарегистрировано 1 832 случая заражения коронавирусом, 523 человека скончались, 919 выздоровели.

Ранее выходцы из Узбекистана и Таджикистана, которые не могут уехать в родные страны из-за закрытия Казахстаном границы в связи с пандемией коронавируса, устроили столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. Стычки удалось локализовать.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / Обыски в домах крымских татар. Украинская полиция начала уголовное производство, представительство президента осудило действия российских силовиков

05.08 / Россияне оценили необходимость обязательного ЕГЭ по иностранному языку

24.06 / В Москве прогремел салют в честь 75-летия Победы, небо озарили 10 тысяч вспышек

12.07 / В Москве выписали 465 пациентов после лечения от коронавируса

28.07 / Мужчину обвинили в убийстве и сожжении трех женщин в Архангельске

30.06 / Посла Венесуэлы при Евросоюзе вызвали из-за высылки представителя ЕС из Каракаса

21.07 / Луцкий террорист разрешил передать заложникам воду – Геращенко

06.08 / Красавица с роскошной фигурой, в которую я влюбился сразу и навсегда, – мой идеал женщины – оказалась женой моего друга Бенкендорфа

29.07 / Герус вновь выступил за импорт электроэнергии в Украину

29.06 / В Израиле сняли на видео секс в машине ООН. Спикер генсека назвал это “отвратительным”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска