 

Йеменские военные из-за коронавируса решились на штурм своего посольства в Москве

12.08.2020, 21:30, Новости дня

У посольства Йемена собралось около 20 военнослужащих йеменской армии, шесть из них попытались ворваться в здание дипмиссии. Конфликт произошел на фоне отказа властей страны вернуть военнослужащих из-за пандемии коронавируса.

«Произошел внутренний конфликт между сотрудниками посольства Йемена и Вооруженных сил страны в связи с отказом йеменских властей вернуть на родину военнослужащих из-за пандемии коронавируса. У посольства Йемена собралось 20 человек, это было час назад. Шестеро пытались ворваться, в настоящее время они задержаны и доставлены в полицию», – сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

В отношении задержанных составят протоколы об административном правонарушении и отпустят.

Йеменские военнослужащие проходили в РФ курсы военной академии. В конфликте сейчас разбираются работники посольства. Обстановка у здания диппредставительства спокойная.

В Йемене зарегистрировано 1 832 случая заражения коронавирусом, 523 человека скончались, 919 выздоровели.

Ранее выходцы из Узбекистана и Таджикистана, которые не могут уехать в родные страны из-за закрытия Казахстаном границы в связи с пандемией коронавируса, устроили столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. Стычки удалось локализовать.



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