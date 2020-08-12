Политика: Российская политика меняется на фоне Минска и Хабаровска

12.08.2020, 21:16, Новости дня

Молодые партии могут составить на следующих думских выборах серьезную конкуренцию существующим политическим силам. Известности старых партийных брендов новые партии собираются противопоставить энергичность и свежий взгляд на решение острых социальных проблем. Насколько удачным будет их выход на политическую арену, покажет ближайший Единый день голосования. В любом случае, по мнению политологов, большая открытость российской избирательной системы способна оградить наше общество от эксцессов, подобных белорусским.

Официально дискуссия была посвящена сентябрьским региональным выборам в РФ и носила длинное название – «ЕДГ 2020. Итоги выдвижения и регистрации кандидатов и партийных списком. Новые электоральные реалии». Однако участники дебатов, организованных Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ), не могли не отвлечься на бурные политические события в соседней Белоруссии.

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов сравнил вовлеченность граждан РФ и Белоруссии в политику на примере института наблюдателей. «Опыт Белоруссии красноречиво свидетельствует о важности широкого общественного наблюдения, и не только за голосованием, но и за всеми предшествующими процессами. Там такого массового института общественного наблюдения не было, имело место запредельно большое досрочное голосование. И результат налицо – все ставится под вопрос. Вовлеченности широкой общественности в электоральную процедуру не было. У нас это есть и это очень перспективно», – считает политолог.

На предстоящих 13 сентября выборах Мартынов ожидает заметного роста активности и со стороны избирателей – это косвенный эффект коронавирусной пандемии, которая заставила скучать людей по общественно-политической жизни во время самоизоляции. Кроме этого, проявится и жедание политиков заранее начать готовиться к кампании по выборам в Госдуму в 2021 году, добавил Мартынов. Эксперт назвал ЕДГ для старых, и в том числе парламентских партий «тестированием всех систем накануне большой федеральной кампании».

Политолог отметил также, что избиркомы в российских регионах в последнее время стали гораздо внимательнее относиться к желающим участвовать в выборах кандидатам и партиям.

«Меняется отношение организаторов выборов к тем, кто собирается в них участвовать.

Оно от сугубо такого формального приобретает характер не то чтобы неформальный, но с дополнительной заботой», – отметил Мартынов.

В качестве примера он привел Костромскую область, где местные коммунисты провели сперва конференцию с нарушениями, но с помощью избиркома успели исправить свои ошибки. «Раньше формально относились: принес документы, сдал и сдал, потом за день посмотрели и все, ребята, до свидания. В этот цикл избирком позвал: пожалуйста, исправьте, пожалуйста, проведите еще раз конференцию. Провели – все зарегистрировали. Я такого, честно говоря, не помню», – признался эксперт.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский отмечает, что в этом году главным запросом рядовых россиян к власти и политической системе в целом стали качество жизни, личная, экономическая и социальная защита, забота власти и внимание к ситуации, в которой оказались простые люди, а также справедливость и ответственность. Это следует из ежегодного мониторинга ИНОСМАР.

«В чем состоит специфика запросов со стороны населения в этом году? Первое – это эффективность работы на всех уровнях, второе – быстрые и конкретные результаты, третье – подтверждение ответственности за решения проблем граждан, четвертое – это уважение к людям и признание ситуации, в которой они оказались, пятое – более точная и конкретная информация», – отметил Потуремский.

Другие эксперты отметили, что на авансцене в этом политическом сезоне появилось сразу несколько новых ярких партий. На следующих выборах в Госдуму россияне могут увидеть в бюллетенях кандидатов от 17, а не от 14 партий, как в ходе прошлой думской кампании. Но уже на предстоящем в сентябре Едином дне голосования, конкуренция ожидается острая.

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков обратил внимание на такие новые политические силы, как «За правду», «Зеленая альтернатива», «Новые люди» и Партия прямой демократии. По мнению Чеснакова, наиболее активно ведет кампанию партия «За правду», которую возглавляет писатель Захар Прилепин. Вместе с тем, по мнению эксперта, это политическая сила с лево-патриотической повесткой действует «на довольно насыщенном поле, где много конкурентов», таких как КПРФ и «Родина». Однако Чеснаков прогнозирует, что партия Прилепина может занять места сразу в трех региональных парламентах по итогам выборов 13 сентября.

Партия «Новые люди» использует тему обновления и рассчитывает на поддержку предпринимателей и молодежи, добавил он. Чеснаков отметил, что Партия прямой демократии делает упор на кампанию в социальных сетях, а «Зеленая альтернатива» – на экологические проблемы, в том числе в Коми и Челябинской области.

Писатель и политик Захар Прилепин согласен с участниками круглого стола в том, что политическая жизнь в российской глубинке этим летом оживилась.

«Те люди, которые рядом со мной в нашей организации — это и донбасские ополченцы, и полевые командиры, вся наша команда – имеет давние заслуги в политике, но до сих пор не присутствовала на политическом поле. Она дожидалась своего часа и той организации, в рамках которой готова будет раскрыться», – рассказал Прилепин газете ВЗГЛЯД. Писатель рад тому, что в РФ стало больше партий.

«Хочется, чтобы молодые люди и люди среднего возраста видели прямое столкновение взглядов, убеждений, и выбирали ту сторону, которая им близка,

– считает собеседник. – Я не сомневаюсь в продуманности и взвешенности нашей позиции и готов с открытым забралом идти навстречу».

По словам Прилепина, у серьезной части политических элит накопилась усталость. «В политике, как и в спорте, сложно находиться в тонусе в течение длительного срока. Не хочу ставить под сомнение профессиональные качества представителей действующих парламентских фракций. С частью из них я дружу, контактирую и с коммунистами. Мы не можем не восхищаться моторикой и харизмой Владимира Вольфовича, но тридцать лет в политике – это серьезный срок. Уже сказывается сила инерции, погруженность во внутрипартийные склоки, которые тоже отвлекают от насущных вещей», – рассуждает писатель.

Именно устаревание действующих политических сил, и их методов, по мнению Прилепина, побуждает молодежь добиваться оживления политической жизни. «Нынешняя повестка, – что украинская, что белорусская, что хабаровская – требует немедленной реакции, жесткой реакции, чуткости суждений, уверенной жестикуляции. Мы не вполне можем наблюдать это со стороны действующих политиков», – отметил лидер новой партии.

Напомним, в Единый день голосования 13 сентября в четырех регионах страны пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 18 субъектах выберут губернаторов, еще в 11 регионах будут выбирать депутатов областных парламентов. Муниципальные выборы пройдут в 33 регионах страны.

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