 

На Украине подтвердили случай сибирской язвы

12.08.2020, 21:16, Новости дня

В Одесской области подтвержден случай сибирской язвы, информирует Центр общественного здоровья минздрава Украины.

По его данным, в июле в Одесский областной лабораторный центр поступило сообщение о подозрении сибирской язвы. При проведении эпидрасследования установлено, что 3 августа у больного повысилась температура тела, на голени появился фурункул, который перешел в язву. За медицинской помощью не обращался. Больной занимается скупкой животных для последующей перепродажи, передает РИА «Новости».

«Только 7 августа 2020 больной обратился к семейному врачу. 11 августа референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины методом ПЦР выделила ДНК сибирской язвы», – сообщила пресс-служба центра.

В заявлении говорится, что специалисты областного лабораторного центра и Госпродпотребслужбы принимают необходимые меры по недопущению распространения заболевания. Организовано медицинское наблюдение за контактными, проведение полного комплекса противоэпидемических и профилактических мероприятий в очаге.

В минздраве Украины напомнили, что «сибирка» не передается от человека к человеку.

Заражение человека сибирской язвой возникает вследствие проникновения возбудителя через поврежденную кожу или слизистые оболочки при уходе за больными животными, при обработке туш, снятии кожи и захоронении трупов погибших животных, при контакте с различными видами сырья, полученного от больных животных, при употреблении в пищу мяса больных животных, а также через укусы кровососущих насекомых.

В октябре 2019 года в Дагестане подтвердили факт заражения сибирской язвой, причиной распространения сибирской язвы на юге РФ могли стать не отвечающие нормам скотомогильники.

В 2018 году в Одесской области была зарегистрирована вспышка сибирской язвы.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.07 / Специалистам удалось приблизиться к разгадке происхождения человеческой речи

25.07 / Представитель схиигумена Сергия заявил, что Среднеуральский монастырь не принадлежит РПЦ

23.07 / С территорий нескольких коралловых рифов исчезли акулы

16.07 / «Уйдите из них немедленно» — Помпео пригрозил Европе новыми санкциями за российские трубопробоводы

08.08 / США увидели угрозу экономике в российских удобрениях

09.07 / Медведев рассказал об отношениях с Путиным

29.06 / Минтруд разъяснил порядок перечисления новых выплат на детей

26.07 / Генетически нервные клетки запрограммированы на долгую жизнь

02.08 / Помпео: Трамп примет меры по поводу китайских софтверных компаний в ближайшие дни

04.07 / Разведка США не подтвердила слухи о «сговоре» РФ и талибов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска