Эксперты выяснили, как мозг приматов приспособился к чтению

12.08.2020, 21:15, Новости дня

Чтобы проследить за тем, как на уровне отдельных нейронов в зрительной коре возникают особые зоны, которые активируются во время чтения, ученые провели эксперименты с макаками.

Во время исследования макакам показывали около 2000 буквенных последовательностей. Среди них были обычные английские слова и бессмысленные сочетания букв. Также у обезьян записывали активность нейронов в 500 участках по всей нижней височной коре. Эти сигналы отдавали на анализ машинному алгоритму, который сопоставлял их с буквенными последовательностями.

Обнаружилось, что алгоритм на основании данных мозга макак учился отличать слова с высокой точностью. По словам ученых, зрительная кора может отделить слова из букв от всего остального. Как утверждают специалисты, в зрительной коре приматов давно сформировалась способность узнавать орфографическую форму слов.