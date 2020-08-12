 

Эксперты выяснили, как мозг приматов приспособился к чтению

12.08.2020, 21:15, Новости дня

Чтобы проследить за тем, как на уровне отдельных нейронов в зрительной коре возникают особые зоны, которые активируются во время чтения, ученые провели эксперименты с макаками.

Во время исследования макакам показывали около 2000 буквенных последовательностей. Среди них были обычные английские слова и бессмысленные сочетания букв. Также у обезьян записывали активность нейронов в 500 участках по всей нижней височной коре. Эти сигналы отдавали на анализ машинному алгоритму, который сопоставлял их с буквенными последовательностями.

Обнаружилось, что алгоритм на основании данных мозга макак учился отличать слова с высокой точностью. По словам ученых, зрительная кора может отделить слова из букв от всего остального. Как утверждают специалисты, в зрительной коре приматов давно сформировалась способность узнавать орфографическую форму слов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.07 / ГПУ сообщила о готовности следствия обвинить Порошенко в тяжком преступлении

26.06 / В Харькове националисты сожгли российский флаг у офиса оппозиции

12.08 / Литва, Латвия, Эстония и Польша обсудили ситуацию в Белоруссии

03.07 / Памфилова: голосование прошло демократично, итоги легитимны

15.07 / Маск впервые попал в десятку богатейших людей мира по версии Forbes

03.07 / В Северодонецке прокурору объявили подозрение в деле о незаконном задержании восьми человек – Офис генпрокурора

10.07 / В Юте объявлено чрезвычайное положение в связи с протестами

08.08 / СК возбудил дело после ДТП с участием полицейского под Самарой

07.07 / Кононенко осудил отдыхающих, расхаживающих по городу-герою в купальниках

04.08 / В РФ вступил в силу новый стандарт на автомобильные номера

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска