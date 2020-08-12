 

Медики в Минске вышли на акцию против насилия

12.08.2020, 21:08, Новости дня

Около 200 медработников в Минске вышли на акцию протеста против насилия в обществе. Мероприятие проходит около Белорусского государственного медицинского университета на проспекте Дзержинского.

Медики, многие из которых одеты в белые халаты, выстроились в цепочку солидарности, они держат плакаты «Врачи против насилия», в руках у них красные и белые цветы, передает РИА «Новости».

Отмечается, что к участникам акции вышел министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник и предложил поговорить, однако митингующие отказались идти за чиновником.

Также уточняется, что через некоторое время к месту несанкционированного мероприятия подъехали несколько автозаков.

С другой стороны проспекта Дзержинского, напротив медиков, в знак солидарности выстроились в цепочку несколько сотен граждан, которые протестуют против жестких действий силовиков при подавлении массовых акций.

Ранее сообщалось, что у здания посольства Белоруссии в Москве несколько десятков человек выстроились в «цепь солидарности».

Напомним, подобные акции проходят в Белоруссии в среду. Так, женщины вышли на несанкционированную акцию в Минске, выступая против действий правоохранителей при подавлении акций протеста в городах республики. Они надели белые одежды и выстроились у входа в местный рынок, выступая за освобождение задержанных во время протестов. Акцию поддержали и в регионах страны.

Также вдоль проспекта Независимости в спальном микрорайоне Уручье на востоке Минска десятки человек выстроились в так называемую цепь солидарности.

Акции протеста в Белоруссии начались после того, как стали известны результаты президентских выборов. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09%. Сама Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах, и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08 / В Совфеде упрекнули США в мании величия в ситуации с «Северным потоком – 2»

07.07 / АЕБ ухудшил прогноз по авторынку России после падения продаж в июне

24.07 / Патриарх утвердил лишение сана схиигумена Сергия

30.07 / Названа предположительная причина смерти рэпера Картрайта

22.07 / Дегтярев заявил о необходимости работать и отказался уходить в отставку

25.06 / Жители Алтайского края перекрыли трассу из-за перебоев с водоснабжением

24.07 / Трамп заявил о снижении значения торговой сделки с Китаем для США

12.08 / На Украине подтвердили случай сибирской язвы

02.07 / ЦИК обработал 90% протоколов голосования по поправкам в Конституцию

14.07 / Суд арестовал участника смертельного ДТП в Киеве. Он признал вину и отказался от адвоката

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска