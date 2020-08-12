Медики в Минске вышли на акцию против насилия

12.08.2020, 21:08, Новости дня

Около 200 медработников в Минске вышли на акцию протеста против насилия в обществе. Мероприятие проходит около Белорусского государственного медицинского университета на проспекте Дзержинского.

Медики, многие из которых одеты в белые халаты, выстроились в цепочку солидарности, они держат плакаты «Врачи против насилия», в руках у них красные и белые цветы, передает РИА «Новости».

Отмечается, что к участникам акции вышел министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник и предложил поговорить, однако митингующие отказались идти за чиновником.

Также уточняется, что через некоторое время к месту несанкционированного мероприятия подъехали несколько автозаков.

С другой стороны проспекта Дзержинского, напротив медиков, в знак солидарности выстроились в цепочку несколько сотен граждан, которые протестуют против жестких действий силовиков при подавлении массовых акций.

Ранее сообщалось, что у здания посольства Белоруссии в Москве несколько десятков человек выстроились в «цепь солидарности».

Напомним, подобные акции проходят в Белоруссии в среду. Так, женщины вышли на несанкционированную акцию в Минске, выступая против действий правоохранителей при подавлении акций протеста в городах республики. Они надели белые одежды и выстроились у входа в местный рынок, выступая за освобождение задержанных во время протестов. Акцию поддержали и в регионах страны.

Также вдоль проспекта Независимости в спальном микрорайоне Уручье на востоке Минска десятки человек выстроились в так называемую цепь солидарности.

Акции протеста в Белоруссии начались после того, как стали известны результаты президентских выборов. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09%. Сама Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах, и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.