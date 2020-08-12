ООН готовится к голосованию по оружейному эмбарго в отношении Ирана

12.08.2020, 20:55, Новости дня

Совет Безопасности ООН на этой неделе вынесет на голосование предложение США о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана. В соответствии с заключенным в 2015 году ядерным соглашением между мировыми державами и Ираном, срок действия эмбарго, введенного в 2007 году, истекает в середине октября.

Президент США Дональд Трамп вышел из этого соглашения в 2018 году. Его администрация придерживается жесткой политики в отношении Ирана, обвиняя его в спонсировании терроризма и вмешательстве в конфликты на Ближнем Востоке.

Госсекретарь США Майк Помпео в июне заявил, что, если эмбарго будет снято, Иран сможет бесконтрольно поставлять оружие для разжигания конфликтов в разных страна, от Венесуэлы до Сирии и Афганистана.

Иран обвинения Вашингтона отвергает.

Союзники Ирана Россия и Китай утверждают, что у Вашингтона нет юридических оснований для того, чтобы добиваться продления эмбарго. Они настаивают на соблюдении резолюции Совбеза, закрепляющей ядерное соглашение.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров в мае заявил: «США должны осознать, что какие-либо правовые или иные основания для проведения ими политики использования полномочий Совбеза ООН в собственных эгоистических интересах полностью отсутствуют».

США считают, что Россия и Китай хотят поставлять оружие Ирану после снятия эмбарго.

Хотя США вышли из ядерной сделки, Вашингтон пригрозил использовать одно из его положений, чтобы добиться восстановления всех санкций ООН в отношении Ирана, если Совет Безопасности не продлит эмбарго на поставки оружия.

Хотя дипломаты полагают, что процесс возврата санкций будет непростым, поскольку оставшиеся стороны ядерной сделки выступят против такого шага, в конечном итоге это может привести к срыву соглашения, поскольку Иран потеряет стимул для ограничения своей ядерной деятельности.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф во вторник заявил, что следующие несколько недель и месяцев станут поворотным моментом, и выразил уверенность, что остальные члены Совбеза будут противостоять попыткам США «превратить главное дипломатическое достижение XXI века в пустую трату времени».

В случае восстановления санкций ООН Иран должен будет приостановить всю деятельность, связанную с обогащением и переработкой ядерных материалов, включая исследования. Также будет запрещен импорт всего, что может способствовать этой деятельности или разработке систем доставки ядерного оружия. Будет восстановлено эмбарго на поставки оружия и запрет на разработки баллистических ракет, способных доставлять ядерное оружие, а также адресные санкции в отношении десятков физических и юридических лиц. Государствам также будет настоятельно рекомендовано проверять грузы, отправляемые в Иран и из него, с правом изымать любой запрещенный груз.