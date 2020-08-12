Генсек ООН назвал три угрожающих последствия пандемии

12.08.2020, 20:53, Новости дня

Пандемия может подорвать доверие к правительствам, дестабилизировать глобальный экономический порядок, а также привести к злоупотреблению властью, сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по видеосвязи.

По его словам, для того чтобы справиться с кризисом здравоохранения и гуманитарными вызовами, нужен всесторонний подход, учитывающий все возможные угрозы.

«Оглядывая горизонт, я вижу три главные угрозы», – передает ТАСС слова генерального секретаря ООН.

Во-первых, по мнению Гутерриша, речь идет об «эрозии общественного доверия». «Пандемия может подорвать доверие к правительствам и общественным институтам», – констатировал он.

«Во-вторых, это дестабилизация глобального экономического порядка. Я особенно обеспокоен углублением социально-экономического неравенства из-за беспрецедентного мирового экономического кризиса», – продолжил глава ООН

В-третьих, генсек выступил против использования пандемии в целях злоупотребления властью. «За последнее время в ряде стран прошли мирные протесты, но в некоторых из них пандемия использовалась как предлог для их жесткого подавления и репрессий», – указал он.

Ранее генсек ООН заявил, что пандемия коронавируса привела к крупнейшему в современной истории провалу в системе образования по всему миру, способна свести на нет десятилетия прогресса и усугубить укоренившееся в мире неравенство.

В июле замглавы ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Марк Лоукок сообщил, что для борьбы с гуманитарными последствиями коронавируса необходимо финансирование на сумму более 10 млрд долларов.