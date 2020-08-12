 

Генсек ООН назвал три угрожающих последствия пандемии

12.08.2020, 20:53, Новости дня

Пандемия может подорвать доверие к правительствам, дестабилизировать глобальный экономический порядок, а также привести к злоупотреблению властью, сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по видеосвязи.

По его словам, для того чтобы справиться с кризисом здравоохранения и гуманитарными вызовами, нужен всесторонний подход, учитывающий все возможные угрозы.

«Оглядывая горизонт, я вижу три главные угрозы», – передает ТАСС слова генерального секретаря ООН.  

Во-первых, по мнению Гутерриша, речь идет об «эрозии общественного доверия». «Пандемия может подорвать доверие к правительствам и общественным институтам», – констатировал он.

«Во-вторых, это дестабилизация глобального экономического порядка. Я особенно обеспокоен углублением социально-экономического неравенства из-за беспрецедентного мирового экономического кризиса», – продолжил глава ООН

В-третьих, генсек выступил против использования пандемии в целях злоупотребления властью. «За последнее время в ряде стран прошли мирные протесты, но в некоторых из них пандемия использовалась как предлог для их жесткого подавления и репрессий», – указал он.

Ранее генсек ООН заявил, что пандемия коронавируса привела к крупнейшему в современной истории провалу в системе образования по всему миру, способна свести на нет десятилетия прогресса и усугубить укоренившееся в мире неравенство.

В июле замглавы ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Марк Лоукок сообщил, что для борьбы с гуманитарными последствиями коронавируса необходимо финансирование на сумму более 10 млрд долларов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.07 / В Латвии собрались запретить усыновление детей иностранцами

22.07 / В АТОР разъяснили порядок получения туристами кешбэка за путешествия по России

04.08 / Акция о работе врачей во время COVID-19 «Пожалуйста, дышите!» стала бессрочной

22.07 / «Альтернатива для Германии» подала жалобу на Меркель в Конституционный суд

26.06 / Все российские выпускники получили аттестаты об образовании

27.06 / В Украине собираются с 1 сентября повысить минимальную зарплату

10.07 / В РФ составлен план возобновления международных полетов

05.07 / Четыре человека погибли при обрушении перекрытий строящегося ТЦ в Кировской области

16.07 / На границе Армении и Азербайджана возобновились боевые действия

01.07 / Явка на голосовании по Конституции превысила 59%

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска