Протестующие перекрыли проспект Независимости в Минске

12.08.2020, 20:30, Новости дня

Участники протестных акций ненадолго перекрыли проспект Независимости в Минске в районе ЦУМа.

Около станции метро «Якуба Колоса» собрались около 40 человек. Группа молодых людей с бело-красным флагом ненадолго перекрыла проспект. При этом некоторые водители на дороге поддержали протестующих, передает РИА «Новости».

Однако после криков «уходите, уходите!» участники акции сначала освободили половину проспекта, а потом ушли с нее.

Также несколько сотен человек собрались около станции метро «Уручье» в столице республики. Участники акций стоят по обе стороны вдоль проспекта Независимости. Основная группа собралась возле ТЦ «Спектр». В первых рядах у обочин стоят женщины с цветами в руках.

Проезжающие мимо автомобили, в том числе общественный транспорт, сигналят в знак поддержки.

Недалеко стоят силовики и спецтранспорт, однако пока не вмешиваются в ситуацию.

Между тем, люди начинают собираться в Бресте на Советской рядом с пересечением проспекта Машерова. Собравшиеся не выкрикивают никаких лозунгов, флаги в толпе также не видны.

Рядом находятся сотрудники ОМОНа, они патрулируют проспект Машерова. Задержаний пока нет, люли передвигаются свободно, передает «Sputnik Беларусь».

Также протестующие собираются на проспекте Дзержинского. Люди приходят к парку имени Павлова, где накануне происходили столкновения с силовиками, и выстраиваются в «цепь солидарности». К месту проведения акции уже направились автозаки. По данным СМИ, люди, увидев ОМОН, бросились врассыпную.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09%. Сама Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

Сразу после этого она внезапно выехала из Белоруссии в Литву, а в Сети с разницей в несколько часов появилось два обращения Тихановской. В первом политик заявила, что приняла решение об отъезде самостоятельно и назвала себя слабой женщиной. Во втором – призвала поддерживающих ее граждан республики не выходить на площади, проявить благоразумие и соблюдать закон. При этом очевидно, что Тихановская читала на камеру записанный заранее текст. Блогеры обратили внимание, что интерьер в помещении, где проводилась запись, напоминает кабинет председателя ЦИК Лидии Ермошиной. По мнению сторонников Тихановской, заявление было записано под давлением.

С вечера воскресенья в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применяет против протестующих слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Те в свою очередь забрасывают бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».