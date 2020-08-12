 

Мужчина без штанов напал на полицейских в Париже

12.08.2020, 19:53, Новости дня

Трое полицейских получили ранения днем в среду в Париже в результате нападения голого мужчины, вооруженного металлической палкой, передает телеканал BFMTV.

Инцидент произошел в XIII округе французской столицы, в парке Шуази. Набросившийся на полицейский патруль мужчина был «без штанов», передает РИА «Новости».

В ответ на агрессию со стороны полуголого мужчины полицейские были вынуждены открыть огонь, ранив нападавшего в живот.

На данный момент мужчина задержан, по факту происшествия возбуждено дело о покушении на убийство представителя государственной власти.

Ранее сообщалось, что защита обжаловала приговор 28-летнему студенту из Техаса Тревору Риду, осужденному на девять лет за сопротивление в пьяном виде полицейским при задержании в Москве в прошлом году.



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