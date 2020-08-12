 

Помпео назвал Китай более сложным противником, чем СССР

12.08.2020, 19:48, Новости дня

Экономическая мощь Китая делает его в некоторых отношениях более сложным противником, чем Советский Союз во время «холодной войны», заявил в среду госсекретарь США Майк Помпео в ходе визита в Чешскую Республику.

Помпео призвал страны Европы сплотиться против Коммунистической партии Китая (КПК), которая, по его словам, использует свою экономическую мощь для распространения влияния во всем мире.

«То, что происходит сейчас, – это не «холодная война» 2.0, – сказал Помпео, выступая в чешском сенате. – Противодействовать угрозе со стороны КПК в некоторых отношениях намного сложнее».

«КПК уже вплетена в нашу экономику, в нашу политику, в наши общества так тесно, как Советский Союз никогда не был», – добавил он.

Отсылка к «холодной войне» прозвучала после того, как в прошлом месяце посол Китая в Лондоне предупредил, что Соединенные Штаты намеренно развязывают противостояние с Пекином в преддверии ноябрьских президентских выборов в США.

Чешская Республика стала первой страной в турне Помпео, основная цель которого – обсудить со странами региона вопросы кибернетической и энергетической безопасности.

Помпео приветствовал усилия чешских властей по разработке стандартов безопасности для развертывания сетей 5G после того, как правительственная надзорная организация предупредила об опасности использования оборудования китайской компании Huawei.

В мае Помпео и премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш подписали декларацию о безопасности 5G, однако страна не приняла прямого решения о запрете технологий Huawei. Ее президент Милош Земан продвигает более тесные связи с Китаем.

Помпео также высоко оценил решение председателя чешского сената Милоша Встрчила посетить Тайвань в конце этого месяца.

Госсекретарь отметил, что некоторым странам в Европе потребуется больше времени, чтобы осознать угрозы, однако позитивный импульс уже есть.

«Ситуация изменилась (в Соединенных Штатах), и я вижу, что она изменилась и здесь, в Европе. Запад побеждает, не позволяйте никому говорить вам об упадке Запада», – сказал он.

«Это потребует усилий от нас всех… в Праге, в Польше, в Португалии. Мы обязаны говорить с нашим народом прямо и четко, без страха. Мы должны решать сложные вопросы … и мы должны это делать вместе», – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства США.



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